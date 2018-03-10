В Ренне в манифестации участвуют от 13 до 15 тысяч человек, от 10 до 15 тысяч человек - в Лионе, в Тулузе - около 10 тысяч человек, в Старом порту Марселя собралось семь тысяч человек, пять тысяч вышли на улицы в Бордо.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.