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В Ренне в манифестации участвуют от 13 до 15 тысяч человек, от 10 до 15 тысяч человек - в Лионе, в Тулузе - около 10 тысяч человек, в Старом порту Марселя собралось семь тысяч человек, пять тысяч вышли на улицы в Бордо.