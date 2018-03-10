Согласно данным ЦИК Южной Кореи, всего зарегистрировались 15 кандидатов - беспрецедентное число желающих бороться за высший государственный пост. Регистрация кандидатов продолжалась два предшествующих дня.
Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег.
Суд выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу - личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь.
В суд был передан запрос на ордер для ареста Пак Кын Хе, обвинения против которой включают взяточничество, злоупотребление властью, передачу конфиденциальной информации ее личной знакомой Цой Сун Силь.
После объявления решения, которое транслировалось на больших экранах по телеканалам, полиция опасалась столкновений между участниками митингов, однако сторонники президента набросились на представителей СМИ.
Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация о том, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь. В течение 60 дней в стране должны быть проведены досрочные выборы.
Полномочия президента Южной Кореи перешли к премьер-министру страны Хван Гё Ану после того, как действующей главе государства Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Эксперт считает, что скоро будут пересмотрены торговые соглашения республики.
Оппозиция и ряд представителей правящего лагеря требуют немедленной отставки главы государства, планируя голосование в парламенте 9 декабря. По сообщениям южнокорейских СМИ, Пак Кын Хе может уже сегодня объявить о намерении сложить полномочия.
Военно-воздушные маневры Вашингтона и Сеула продлятся до 5 декабря. Стороны отрабатывают одновременные удары по мобильным ракетным пусковым установкам, радарам и ключевым военным объектам Северной Кореи. Пхеньян развернет маневры 1 декабря.
Прокуратура подозревает, что подруга президента страны Пак Кын Хе могла сыграть "существенную роль" в коррупционном скандале. В рамках дела обвинения были предъявлены также и бывшему старшему помощнику главы государства.
Один из ордеров выдан на имя бывшего ведущего советника президента, подозреваемого в злоупотреблении своим положением и попытке шантажа. Второй помощник, как предполагается, мог раскрывать конфиденциальную информацию.
В Сеуле десятки тысяч корейцев вышли в субботу на манифестацию с требованием отставки президента Пак Кын Хе. По оценке полиции в ней приняли участие 43 тыс человек, а по словам организаторов до 100 тысяч.
По словам президента Южной Кореи Пак Кын Хе, она готова помочь выяснить правду о случившемся в связи со скандалом вокруг ее приближенной Цой Сун Силь. По законам Южной Кореи, она может сделать это добровольно.
Как отмечается, прокуратура ожидает ордер на арест Цой Сун Силь по подозрениям в незаконном вмешательстве в государственные дела. Цой Сун Силь прибыла на допрос в Южную Корею из Европы в минувшие выходные.
В Южной Корее набирает обороты скандал, грозящий обернуться импичментом президента Пак Кын Хе. Ничего подобного еще не было. Хе обвиняют в том, что она позволила подруге Цой Сун Силь и другим шарлатанам влиять на внешнеполитический курс Сеула.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".