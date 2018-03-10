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    Пак Кын Хе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Сеул: Южная Корея
    Предвыборная кампания кандидатов в президенты стартовала в Южной Корее
    02:57 17.04.2017
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    Согласно данным ЦИК Южной Кореи, всего зарегистрировались 15 кандидатов - беспрецедентное число желающих бороться за высший государственный пост. Регистрация кандидатов продолжалась два предшествующих дня.
    Арест экс-президента Южной Кореи. Видео
    Задержание экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе 
    23:09 30.03.2017
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    Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег.
    Пак Кын Хе
    Суд Сеула арестовал экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе
    21:43 30.03.2017
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    Суд выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу - личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь.
    Пак Кын Хе
    Прокуратура Южной Кореи намерена добиваться ареста экс-президента Пак Кын Хе
    06:19 27.03.2017
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    В суд был передан запрос на ордер для ареста Пак Кын Хе, обвинения против которой включают взяточничество, злоупотребление властью, передачу конфиденциальной информации ее личной знакомой Цой Сун Силь.
    Пак Кын Хе
    Экс-президента Южной Кореи почти сутки допрашивали в прокуратуре
    01:49 22.03.2017
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    Прокуратура Южной Кореи подозревает Пак Кын Хе в причастности к 13 коррупционным делам, в которых замешана ее ближайшая подруга Цой Сун Суль, арестованная в конце прошлого года.
    Пак Кын Хе
    Отстраненная от должности президент Южной Кореи покинула резиденцию
    12:38 12.03.2017
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    Кортеж отстраненной от должности Пак Кын Хе покинул территорию дворца в 19.17 по местному времени. Из Голубого дворца она направится в частные апартаменты в Сеуле.
    Столкновения в Сеуле
    Стычки между сторонниками экс-президента и полицией произошли в Сеуле
    06:11 10.03.2017
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    После объявления решения, которое транслировалось на больших экранах по телеканалам, полиция опасалась столкновений между участниками митингов, однако сторонники президента набросились на представителей СМИ.
    Пак Кын Хе
    Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе
    04:49 10.03.2017
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    Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация о том, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь. В течение 60 дней в стране должны быть проведены досрочные выборы.
    Пак Кын Хе
    Президенту Южной Кореи объявлен импичмент, все полномочия у премьера
    20:56 09.12.2016
    345
    Полномочия президента Южной Кореи перешли к премьер-министру страны Хван Гё Ану после того, как действующей главе государства Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Эксперт считает, что скоро будут пересмотрены торговые соглашения республики.
    Пак Кын Хе — 11-й президент Республики Корея
    Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе
    09:24 09.12.2016
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    Сообщается, что подруга Пак Кын Хе использовала свои связи в корыстных целях и даже вмешивалась в государственные дела при попустительстве президента и ее администрации.
    Пак Кын Хе. Архивное фото
    Депутаты правящей партии Южной Кореи поддержали импичмент президента
    05:09 06.12.2016
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    Оппозиция и ряд представителей правящего лагеря требуют немедленной отставки главы государства, планируя голосование в парламенте 9 декабря. По сообщениям южнокорейских СМИ, Пак Кын Хе может уже сегодня объявить о намерении сложить полномочия.
    Военные учения между Южной Кореей и США. Архивное фото
    Южная Корея и США начали военные маневры, КНДР готовит ответ
    11:30 30.11.2016
    120Массовые протесты в Сеуле
    Военно-воздушные маневры Вашингтона и Сеула продлятся до 5 декабря. Стороны отрабатывают одновременные удары по мобильным ракетным пусковым установкам, радарам и ключевым военным объектам Северной Кореи. Пхеньян развернет маневры 1 декабря.
    Флаг Южной Кореи
    Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения подруге президента
    05:13 20.11.2016
    150Массовые протесты в Сеуле
    Прокуратура подозревает, что подруга президента страны Пак Кын Хе могла сыграть "существенную роль" в коррупционном скандале. В рамках дела обвинения были предъявлены также и бывшему старшему помощнику главы государства.
    Президент Республики Корея Пак Кын Хе
    СМИ: прокуроры впервые в истории страны допросят президента Южной Кореи
    07:13 13.11.2016
    298Массовые протесты в Сеуле
    Допрос может произойти в "эти выходные" или около 20 ноября, когда истечет официальный срок задержания главной фигурантки скандала Цой Сун Силь.
    Президент Южной Кореи Пак Кын Хе
    Суд в Южной Корее выдал ордер на арест двух экс-помощников президента
    10:22 06.11.2016
    97Массовые протесты в Сеуле
    Один из ордеров выдан на имя бывшего ведущего советника президента, подозреваемого в злоупотреблении своим положением и попытке шантажа. Второй помощник, как предполагается, мог раскрывать конфиденциальную информацию.
    Многотысячный митинг за отставку президента в Сеуле. Видео
    Многотысячный митинг за отставку президента в Сеуле 
    23:12 05.11.2016
    126Массовые протесты в Сеуле
    В Сеуле десятки тысяч корейцев вышли в субботу на манифестацию с требованием отставки президента Пак Кын Хе. По оценке полиции в ней приняли участие 43 тыс человек, а по словам организаторов до 100 тысяч.
    Пак Кын Хе — 11-й президент Республики Корея
    Президент Южной Кореи готова дать показания по скандалу с ее приблеженной
    04:19 04.11.2016
    164Массовые протесты в Сеуле
    По словам президента Южной Кореи Пак Кын Хе, она готова помочь выяснить правду о случившемся в связи со скандалом вокруг ее приближенной Цой Сун Силь. По законам Южной Кореи, она может сделать это добровольно.
    Пак Кын Хе — 11-й президент Республики Корея
    Полиция Южной Кореи арестовала бывшего секретаря президента страны
    07:45 03.11.2016
    116Массовые протесты в Сеуле
    Как отмечается, прокуратура ожидает ордер на арест Цой Сун Силь по подозрениям в незаконном вмешательстве в государственные дела. Цой Сун Силь прибыла на допрос в Южную Корею из Европы в минувшие выходные.
    Президент Южной Кореи Пак Кын Хе
    Скандал в Южной Корее: президент строил политику по прогнозам шаманки
    14:41 02.11.2016
    1663Массовые протесты в Сеуле
    В Южной Корее набирает обороты скандал, грозящий обернуться импичментом президента Пак Кын Хе. Ничего подобного еще не было. Хе обвиняют в том, что она позволила подруге Цой Сун Силь и другим шарлатанам влиять на внешнеполитический курс Сеула.
    Президент Южной Кореи Пак Кын Хе
    Президент Южной Кореи заявила о проведении в КНДР ядерного испытания
    06:52 09.09.2016
    360Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам президента Южной Кореи Пак Кын Хе, подобными действиями лидер КНДР Ким Чен Ын, который упорно игнорирует все призывы международного сообщества, демонстрирует "маниакальное безумие".
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