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    Бывший президент Южной Кореи отправлена в тюрьму на 24 года

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    Пак Кын Хе была задержана в конце марта 2017 года. Суд признал справедливыми обвинения в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.
    Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе
    Фото yonhapnews.co.kr

    КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, задержанную весной прошлого года по обвинению в коррупции, к 24 годам тюрьмы.

    Трансляция заседания суда ведется в прямом эфире по крупнейшим телеканалам Южной Кореи.

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    Пак Кын Хе была задержана в конце марта 2017 года. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, а также в раскрытии государственной информации.

    Фото yonhapnews.co.kr
    Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе

    Южнокорейская прокуратура требовала для экс-президента 30 лет тюремного заключения и уплаты 118,5 миллиарда южнокорейских вон (около 95 миллионов долларов) штрафов.

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