Призраки из прошлого: за что задержали экс-президента Франции Саркози

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Неожиданное задержание

Во вторник, 20 марта, СМИ потрясла новость о том, что бывший президент Франции, а ныне лидер оппозиционных республиканцев, Николя Саркози задержан по делу о незаконном финансировании Ливией его победоносной избирательной кампании в 2007 году. Об этом сообщило издание Le Monde, а также Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, бывшего президента поместили под стражу, когда он явился на допрос в здание судебной полиции в Нантере (пригород Парижа). Саркози задержали на 48 часов, за которые полиция должна предъявить ему обвинение или же отпустить.

Отмечается, что "ливийское дело" началось еще в 2012 году, но Саркози допрашивают впервые.

Напомним, Саркози еще несколько лет назад подозревали в ряде махинаций. Ранее он стал первым президентом в истории Пятой республики, на которого суд выдал разрешение на арест.

Недавно бывший президент рассказал о политических амбициях и желании вернуться в политику.

"Ливийское дело" Саркози

"Ливийское дело" Саркози длится еще с апреля 2013 года. Тогда прокуратура Парижа начала предварительное расследование после того, как в декабре 2012 года французский бизнесмен ливанского происхождения Зиад Такиеддин заявил, что у него есть доказательства, свидетельствующие о финансировании кампании Саркози ныне покойным ливийским диктатором Муаммаром Каддафи.

Позже СМИ опубликовали документы, в которых шла речь о якобы передаче ливийским режимом 50 млн евро на нужды президентской кампании Саркози. Об этом писало французское издание Mediapart.

В интервью "Евроньюс" сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам требовал от французского президента признать, что он получил финансовую помощь от Триполи.

Однако сам Николя Саркози все обвинения категорически отрицал.

Сам же Каддафи заявлял, что Саркози обратился к нему за помощью, когда был министром внутренних дел. Однако он не уточнял сумму, которую передал.

Расследуя обстоятельства этой истории, судебные следователи решили поставить мобильный телефон Саркози на прослушивание. Однако никаких данных непосредственно по "ливийскому делу" в итоге собрано не было.

В январе британские власти задержали в Лондоне французского бизнесмена Александра Джури в рамках расследования дела о финансировании предвыборной кампании Саркози.

Джухри подозревается в крупных махинациях с недвижимостью. Предполагается, что он оформил продажу виллы в Каннах на юге Франции председателю Ливийского фонда африканских инвестиций и советнику Муамара Каддафи Баширу Салеху, а вырученные средства направил на предвыборную кампанию Саркози.

Прошлые дела

Естественно экс-президент Франции все отрицает. Документы, которые публиковались СМИ, он называет фальшивкой. Хотя ситуацию для Саркози осложняет то, что его не в первый раз подозревают в незаконных махинациях.

Ранее следователи планировали проверить причастность Саркози к коррупционным схемам, которые сопровождали выбор Катара организатором Чемпионата мира по футболу 2022 года.

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Также СМИ писали, что Саркози предстанет перед судом по подозрению в финансовых махинациях в ходе президентской кампании в 2012 году. Об этом сообщал Le Figaro со ссылкой на судебный источник.

По этим данным, судья, занимающийся делом, которое пресса окрестила "делом Бигмалион", постановил, что экс-лидер старны должен будет предстать перед судом наряду с еще 13 ответчиками.

"Дело Бигмалион" касается финансирования предвыборной кампании Саркози в 2012 году.

Как установило следствие, Саркози и его партия "Союз за народное движение" (СНД) значительно превысили установленный лимит средств в 22,5 млн евро, выделяемых на кампанию.

По данным следствия, в эту кампанию было вложено до 42,8 млн евро. Следствие полагает, что при помощи поддельных счетов-фактур штаб Саркози скрывал часть доходов на президентскую кампанию, и сделано это было, предположительно, через пиар-агентство "Бигмалион", работавшее на партию СНД и предвыборную кампанию экс-президента Франции.

Однако Cаркози не раз заявлял, что не знал о превышении расходов. Тем не менее, если он будет признан причастным к нарушению закона о выборах, ему грозит один год тюрьмы. Также, по мнению наблюдателей, он уже никогда не сможет вернуться в большую политику.

По материалам из открытых источников интернет