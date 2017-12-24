Экс-президент Польши предложил решение польско-украинского конфликта

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский заявил, что нельзя предоставлять ведение польско-украинского диалога националистам, передает "112 International Insight".

"Будет большой ошибкой политических лидеров наших стран, если польско-украинский диалог будет в руках националистов с двух сторон, потому что тогда мы не найдем ответа, как разговаривать, не найдем идеи, как создать будущее, как организовать сотрудничество. Я бы предлагал лидерам наших стран начать серьезный диалог об истории", — сказал он.

По словам бывшего лидера страны, взаимопонимания можно достичь во время обсуждения всех исторических фактов.

"Историю мы уже не изменим. Она была очень трагическая, оценки были разные. Но она уже была. Есть хороший пример того, что произошло между Польшей и Германией или между Германией и Францией после войны. Это называется процесс примирения. И он связан с тем, что начинается диалог, что нет никаких табу, что спокойно среди академиков, историков, артистов, людей молодого поколения мы говорим обо всем, что произошло, какие факты, почему это так, что случилось, и тогда можно выработать взаимопонимание", — отметил Квасьневский.

Также он выразил мнение, что в отношения между Украиной и Польшей может вмешиваться Россия.

"По-моему все, что сейчас происходит, помогает России. Я не знаю, насколько они влияют на это, везде в мире говорят, что Россия влияет на все. И на выборы, и так далее, но я смотрю на это спокойно", — добавил экс-президент Польши.

Ранее президенты Украины и Польши договорились прекратить исторические трения, сократить черный список невъездных лиц в обе страны, повысить уровень совместной комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах до уровня вице-премьеров Украины и Польши, а украинская сторона настроена отказаться от введенного Институтом национальной памяти моратория на эксгумацию поляков в Украине.