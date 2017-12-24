наверх
24.12.201711:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Экс-президент Польши предложил решение польско-украинского конфликта

    Тема:

    Украина - Польша: мосты почти сожжены (317)

    (обновлено: )263
    По словам бывшего лидера страны, взаимопонимания можно достичь во время обсуждения всех исторических фактов: "Историю мы уже не изменим. Она была очень трагическая, оценки были разные".
    Александр Квасьневский
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский заявил, что нельзя предоставлять ведение польско-украинского диалога националистам, передает "112 International Insight". 

    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Украине и Польше не видят общего будущего из-за прошлого – Бондаренко

    "Будет большой ошибкой политических лидеров наших стран, если польско-украинский диалог будет в руках националистов с двух сторон, потому что тогда мы не найдем ответа, как разговаривать, не найдем идеи, как создать будущее, как организовать сотрудничество. Я бы предлагал лидерам наших стран начать серьезный диалог об истории", — сказал он. 

    По словам бывшего лидера страны, взаимопонимания можно достичь во время обсуждения всех исторических фактов. 

    "Историю мы уже не изменим. Она была очень трагическая, оценки были разные. Но она уже была. Есть хороший пример того, что произошло между Польшей и Германией или между Германией и Францией после войны. Это называется процесс примирения. И он связан с тем, что начинается диалог, что нет никаких табу, что спокойно среди академиков, историков, артистов, людей молодого поколения мы говорим обо всем, что произошло, какие факты, почему это так, что случилось, и тогда можно выработать взаимопонимание", — отметил Квасьневский. 

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
    Украина – Польша. Вместе невозможно и врозь никак

    Также он выразил мнение, что в отношения между Украиной и Польшей может вмешиваться Россия. 

    "По-моему все, что сейчас происходит, помогает России. Я не знаю, насколько они влияют на это, везде в мире говорят, что Россия влияет на все. И на выборы, и так далее, но я смотрю на это спокойно", — добавил экс-президент Польши. 

    Ранее президенты Украины и Польши договорились прекратить исторические трения, сократить черный список невъездных лиц в обе страны, повысить уровень совместной комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах до уровня вице-премьеров Украины и Польши, а украинская сторона настроена отказаться от введенного Институтом национальной памяти моратория на эксгумацию поляков в Украине. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит делегации американских сенаторов в Грузию. Сенатор США Джон Маккейн
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Полиция Украины. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана