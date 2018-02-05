Дочь 80-летнего экс-президента Мальдив сообщила, что его арестовали

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Полиция Мальдив задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма, сообщила дочь политика в своем микроблоге Twitter.

"Только что полиция сломала нашу дверь и сейчас арестовывает моего отца президента Момуна Гаюма и моего мужа Мохамеда Надима", — говорится в сообщении Йомны Момун в Twitter.

wikipedia Момун Абдул Гаюм

Ранее президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте.