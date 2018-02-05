наверх
05.02.201823:29
Курсы валют НБУ
  • USD27.89+ 0.02
  • EUR34.84+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Дочь 80-летнего экс-президента Мальдив сообщила, что его арестовали

    (обновлено: )86
    Как отмечается в сообщении Йомны Момун в Twitter, только что полиция сломала дверь и арестовывает ее отца Момуна Гаюма и мужа Мохамеда Надима.
    Страны мира. Мальдивы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Полиция Мальдив задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма, сообщила дочь политика в своем микроблоге Twitter.

    "Только что полиция сломала нашу дверь и сейчас арестовывает моего отца президента Момуна Гаюма и моего мужа Мохамеда Надима", — говорится в сообщении Йомны Момун в Twitter.

    wikipedia
    Момун Абдул Гаюм

    Ранее президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения на 15 дней в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический эксперт Сергей Быков. Архивное фото
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Пикет Генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: Бандера раздора