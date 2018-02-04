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    Осторожно Мальдивы. Армия окружила парламент республики

    (обновлено: )84330
    Генпрокурор Мальдив заявил о возможных беспорядках, которые приведут к кризису нацбезопасности. Объединенная оппозиция в свою очередь заявила о возможности захвата власти на островах военными.
    Страны мира. Мальдивы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 февраля, на Мальдивах военные, которые поддерживают президента, окружили здание парламента в день, когда Верховный суд страны должен решить, отстранять ли от выполнения обязанностей главу государства. Об этом сообщает Al Jazeera.

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    Многочисленные отряды солдат окружили парламент в Мале. Накануне генпрокурор заявил о возможных беспорядках, которые приведут к кризису нацбезопасности.

    Руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив заявили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти. Силовики подчеркнули, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.

    Объединенная оппозиция в свою очередь заявила о возможности захвата власти на островах военными, чтобы сохранить власть действующего президента. Оппозиционеры обвинили генпрокурора в запугивании судей.

    Ранее СМИ сообщили, что отдых на Мальдивах обошелся Петру  Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист передачи "Схемы", которая обнародовала детали отдыха Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.

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