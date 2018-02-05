На Мальдивах объявили чрезвычайное положение

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент Мальдивских островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране.

"Президент Мальдивских островов объявляет чрезвычайное положение: официально", — говорится в сообщении.

#BREAKING Maldives president declares state of emergency: official — AFP news agency (@AFP) 5 февраля 2018 г.

​После того, как 4 февраля силовики сообщили главе государства о том, что Верховный суд может отстранить его от власти, Ямин распорядился ввести с 5 февраля режим ЧП на 15 дней.

Ранее в воскресенье руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.