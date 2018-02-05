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    В мире

    На Мальдивах объявили чрезвычайное положение

    (обновлено: )270
    Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте.
    Страны мира. Мальдивы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент Мальдивских островов Абдулла Ямин объявил чрезвычайное положение в стране.

    "Президент Мальдивских островов объявляет чрезвычайное положение: официально", — говорится в сообщении.

    ​После того, как 4 февраля силовики сообщили главе государства о том, что Верховный суд может отстранить его от власти, Ямин распорядился ввести с 5 февраля режим ЧП на 15 дней.

    Ранее в воскресенье руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению.

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