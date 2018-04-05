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    В мире

    В Бразилии экс-президента отправили в тюрьму

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    Во время голосования в Верховном суде Бразилии голоса разделились поровну, решающим стало мнение главы суда, которая отказала адвокату бывшего президента в апелляции.
    Экс-президент Бразилии Инасио Лула да Силва
    wikipedia

    КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина. Большинство членов Верховного суда Бразилии в среду проголосовали за тюремное заключение для бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силва.

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    За помещение его в тюрьму отдали свои голоса шесть судей из 11, то есть большинство. Против высказались пятеро. Трансляция голосования велась в прямом эфире в интернете.

    Голоса разделились поровну — пять на пять. Решающим стал голос председателя суда Кармен Лусии, которая проголосовала за отказ адвокатам Лулы в апелляции на возможное помещение его в тюрьму.

    Напомним, в сентябре 2017 года генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано заявил, что бывшие президенты Луис Инасиу Луле да Силва и Дилма Роуссефф совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras. Их обвинили в коррупции и отмывании денежных средств.

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