В Бразилии экс-президента отправили в тюрьму

КИЕВ, 5 апр – РИА Новости Украина. Большинство членов Верховного суда Бразилии в среду проголосовали за тюремное заключение для бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силва.

За помещение его в тюрьму отдали свои голоса шесть судей из 11, то есть большинство. Против высказались пятеро. Трансляция голосования велась в прямом эфире в интернете.

Голоса разделились поровну — пять на пять. Решающим стал голос председателя суда Кармен Лусии, которая проголосовала за отказ адвокатам Лулы в апелляции на возможное помещение его в тюрьму.

Напомним, в сентябре 2017 года генеральный прокурор Бразилии Родриго Жано заявил, что бывшие президенты Луис Инасиу Луле да Силва и Дилма Роуссефф совершили ряд преступлений, связанных с государственной нефтяной компанией Petrobras. Их обвинили в коррупции и отмывании денежных средств.