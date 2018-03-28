КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные обстреляли кортеж экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, никто не пострадал, сообщается в Twitter самого бывшего главы государства.

@LulapeloBrasil В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента

"Кортеж экс-президента Лулы на юге страны только что получил как минимум три выстрела во время передвижения — без полицейского сопровождения — между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул. Два автобуса повреждены, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

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Напомним, в конце января три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри ужесточили наказание Луле по обвинениям в коррупции. В июле 2017 года он был приговорен к девяти с половиной годам тюремного заключения, впоследствии решением суда приговор был увеличен до двенадцати лет и одного месяца тюрьмы. Защита бывшего президента подала апелляцию.

@LulapeloBrasil В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента

Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента страны, запланированных на октябрь 2018 года, несмотря на то, что опросы общественного мнения относят его к числу фаворитов предстоящей президентской гонки. По решению суда, он не имеет права занимать государственные должности в течение девятнадцати лет. При этом Партия трудящихся по-прежнему намерена выдвигать кандидатуру Лулы да Силвы на пост президента.