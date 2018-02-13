В Южной Корее подруге экс-президента дали 20 лет тюрьмы

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Суд Южной Кореи приговорил близкую подругу экс-президента страны Пак Кын Хе Цой Сун Силь к 20 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические дела страны.

По данным агентства Ренхап, обвиняемая также должна будет выплатить штраф в размере 18 миллиардов южнокорейских вон (около 16,56 миллиона долларов).

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Всего по этому делу были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая, им стал Мун Чжэ Ин. В июне Цой была приговорена к трем годам тюрьмы.