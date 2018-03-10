347

Рейс 441, следовавший из Хьюстона во Франкфурт, был отправлен в аэропорт JFK в Нью-Йорке после того, как "по телефону поступила угроза". Самолет был направлен в отдаленный район аэропорта, где пассажиры покинули воздушное судно.