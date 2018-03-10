наверх
10.03.201807:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    угрозы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 36
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров Украины
    Гройсману и министрам угрожали из-за университета Богомольца - Супрун
    13:39 28.02.2018
    497Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    По информации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, члены Кабмина на заседании правительства получили сообщение с угрозами из-за ситуации в НМУ им А. А. Богомольца.
    Игорь Козий
    Военный эксперт: Кабмин создает для страны угрозы. Вот новая
    10:54 26.01.2018
    721
    По словам военного эксперта Института евроатлантического сотрудничества, как расходуется уплаченный украинцами в бюджет военный сбор, можно только догадываться.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Утопить Киев в крови? Аваков на это способен - Золотарев
    18:10 31.10.2017
    6031Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, глава МВД Арсен Аваков способен реализовать угрозы, ранее озвученные его экс-советником Ильей Кивой.
    Роман Абрамович со своей экс-супругой Дарьей Жуковой
    Об этом пишут в мире: угрозы КНДР, развод Абрамовича
    14:55 08.08.2017
    129Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Мировые СМИ обсуждают развод Абрамовича, запрет на некоторые слова при общении с президентом США, нешуточные угрозы КНДР в адрес Соединенным Штатам.
    Европейский квартал в Брюсселе
    В Еврокомиссии дали определение "гибридным угрозам"
    17:33 19.07.2017
    177
    Как заявил вице-президент ЕК Юрки Катайнен, нет никакой власти на европейском уровне или национальном, которая полностью справится со всеми потенциальными угрозами.
    Хакеры оставили угрозы на сайте ЛГБТ-движения за день до марша в Киеве
    19:18 17.06.2017
    368"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Согласно информации, неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, разместив на его главной странице картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.
    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
    Трамп назвал Россию главной угрозой для НАТО
    20:35 25.05.2017
    612Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    По словам президента США Дональда Трампа, НАТО будущего должна сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны России и "с востока и юга".
    Валерия Гонтарева
    Гонтарева заявила об угрозах со стороны "влиятельного олигарха"
    21:14 26.03.2017
    3155Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила о "невероятном давлении" и постоянном преследовании. Также она заявила о "тоннах фейковой информации, манипуляций, клеветы".
    Мужчина в Запорожье угрожал взорвать себя из-за неразделенной любви
    Мужчина в Запорожье угрожал взорвать себя из-за неразделенной любви
    19:34 13.01.2017
    126Взрыв в здании полиции в Ровно
    По информации СМИ, в Запорожье нетрезвый 26-летний парень, выдернув чеку в гранате РГД-5, ходил по улице возле магазина "Сильпо" и угрожал взорвать себя.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    Муженко: главной задачей ВСУ остается реагирование на внешние угрозы
    17:04 12.01.2017
    112Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, вся система комплектования вооруженных сил, а также организация боевой подготовки частей и подразделений в 2016 году были направлены на повышение их способности эффективно реагировать на существующие угрозы.
    Самолет Airbus A319 авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
    Рейс Lufthansa из Техаса в Германию экстренно сел в Нью-Йорке
    06:50 13.12.2016
    347
    Рейс 441, следовавший из Хьюстона во Франкфурт, был отправлен в аэропорт JFK в Нью-Йорке после того, как "по телефону поступила угроза". Самолет был направлен в отдаленный район аэропорта, где пассажиры покинули воздушное судно.
    Пуски баллистических ракет КНДР
    КНДР пригрозила готовностью нанести удар по Сеулу
    04:41 12.12.2016
    388Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По заявлению северокорейских СМИ, вооруженные силы КНДР и "мощные стратегические средства" ждут сигнальной ракеты для финальной атаки. Реакция Пхеньяна стала ответом на недавние учения США и Южной Кореи и на новые санкции.
    Дональд Трамп
    Охрана увела Трампа со сцены из-за сообщений о вооруженном человеке
    03:42 06.11.2016
    260Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Инцидент произошел в городе Рено. Вскоре после того, как Трамп поднялся на сцену и стал выступать, появились сотрудники Секретной службы, которые спешно увели политика за кулисы.
    В Одессе во двор замдиректора рынка 7 километр бросили гранату
    В Одессе во двор замдиректора рынка "7 километр" бросили гранату
    02:32 05.11.2016
    207Взрыв в здании полиции в Ровно
    После инцидента заместитель директора ООО "Промтоварный рынок" (рынок "Седьмой километр") написал заявление в полицию, проводятся оперативные мероприятия.
    Самолет белорусской авиакомпании Белавиа
    Приказ вернуть самолет "Белавиа" создал потенциальную опасность - Минтранс
    21:13 01.11.2016
    563Скандальный вылет. Инцидент с самолетом "Белавиа"
    По словам директора департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Владимира Костина, для того чтобы вернуться, пилотам было необходимо перезапланировать весь маршрут полета.
    Беспорядки в Далласе
    Полиция Далласа завершила обыск полицейской парковки
    04:31 10.07.2016
    48Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    В качестве меры предосторожности был производен повторный обыск, добавили полицейские. После проверки первых двух этажей сотрудникам полиции предоставили доступ к их автомобилям и разрешили покинуть здание.
    Беспорядки в Далласе
    Полиция Далласа получила новые угрозы по поводу атак на полицейских
    02:11 10.07.2016
    78
    Сообщения были анонимные, в них говорится, что атаки якобы могут быть совершены "по всему городу". Штаб управления полиции в настоящее закрыт, на место прибыл спецназ, который оцепил территорию вокруг здания.
    Президент Финляндии Саули Ниинистё
    Президент Финляндии заявил, что Прибалтика боится России
    19:51 01.07.2016
    234
    По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, "в странах Балтии - и других странах тоже - присутствует определенный страх перед Россией, там боятся России".
    Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
    В Эстонии призвали НАТО показать РФ, что альянс готов к обороне
    01:37 27.06.2016
    126
    По мнению Главнокомандующего армией Эстонии генерала Рихо Терраса, российскую угрозу необходимо воспринимать серьезно, бездействие может иметь негативные последствия для стран-членов НАТО.
    В Казахстане произошла серия терактов, 5 июня в Актобе группа вооруженных лиц напала на оружейный магазин, где убили продавца, охранника, посетителя и ранили троих полицейских и еще одного посетителя.
    "Желтый" уровень террористической опасности введен в Казахстане
    18:35 06.06.2016
    267Вооруженная атака на полицейских в Алма-Ате
    По данным Министерства внутренних дел Казахстана, в настоящее время в Актюбинской области принимаются меры по розыску и задержанию злоумышленников. На усиленный вариант несения службы переведен весь личный состав органов внутренних дел страны.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров Украины
    Гройсману и министрам угрожали из-за университета Богомольца - Супрун
    13:39 28.02.2018
    497
    По информации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, члены Кабмина на заседании правительства получили сообщение с угрозами из-за ситуации в НМУ им А. А. Богомольца.
    Все теги

    Персоны