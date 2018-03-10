По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, вся система комплектования вооруженных сил, а также организация боевой подготовки частей и подразделений в 2016 году были направлены на повышение их способности эффективно реагировать на существующие угрозы.
Рейс 441, следовавший из Хьюстона во Франкфурт, был отправлен в аэропорт JFK в Нью-Йорке после того, как "по телефону поступила угроза". Самолет был направлен в отдаленный район аэропорта, где пассажиры покинули воздушное судно.
По заявлению северокорейских СМИ, вооруженные силы КНДР и "мощные стратегические средства" ждут сигнальной ракеты для финальной атаки. Реакция Пхеньяна стала ответом на недавние учения США и Южной Кореи и на новые санкции.
В качестве меры предосторожности был производен повторный обыск, добавили полицейские. После проверки первых двух этажей сотрудникам полиции предоставили доступ к их автомобилям и разрешили покинуть здание.
Сообщения были анонимные, в них говорится, что атаки якобы могут быть совершены "по всему городу". Штаб управления полиции в настоящее закрыт, на место прибыл спецназ, который оцепил территорию вокруг здания.
По данным Министерства внутренних дел Казахстана, в настоящее время в Актюбинской области принимаются меры по розыску и задержанию злоумышленников. На усиленный вариант несения службы переведен весь личный состав органов внутренних дел страны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".