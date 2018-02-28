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    Гройсману и министрам угрожали из-за университета Богомольца - Супрун

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    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики? (24)

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    По информации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, члены Кабмина на заседании правительства получили сообщение с угрозами из-за ситуации в НМУ им А. А. Богомольца.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. На заседание правительства в среду пришло сообщение с угрозами из-за ситуации вокруг Национального медуниверситета им. Богомольца, сообщила в Twitter и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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    "Кибертерроризм в стиле кремлевского агрессора: такое сообщение с угрозами из-за ситуации в НМУ получили Гройсман и министры на заседании правительства", — написала она и добавила фото сообщения.

    Его авторы требуют от Гройсмана уволить Супрун за то, что она "подняла руку на святое", а именно на вуз и его ректора Екатерину Амосову. В противном случае они обещают бессрочную забастовку.

    "Обращаюсь к правоохранителям, чтобы приняли соответствующие меры", — добавила Супрун.

    ​Она отметила, что ее обращение касается СБУ, МВД, ГПУ и лично министра внутренних дел Арсена Авакова.

    Ранее сообщалось, что забастовочный комитет Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца объявил о прекращении бессрочной забастовки через 2 дня после его начала.

    Напомним, 26 февраля, студенты и трудовой коллектив Национального медицинского университета имени Александра Богомольца объявили бессрочную забастовку в ответ на "вмешательство министерства в деятельность университета".

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