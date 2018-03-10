наверх
10.03.201817:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Дарья Жукова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Роман Абрамович со своей экс-супругой Дарьей Жуковой
    Об этом пишут в мире: угрозы КНДР, развод Абрамовича
    14:55 08.08.2017
    129Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Мировые СМИ обсуждают развод Абрамовича, запрет на некоторые слова при общении с президентом США, нешуточные угрозы КНДР в адрес Соединенным Штатам.
    Роман Абрамович и Даша Жукова
    Дарья Жукова заявила, что Абрамович женат на ней уже несколько лет
    02:43 29.01.2015
    663
    По словам Жуковой, они с Романом Абрамовичем "познакомились в 2005 году, поженились спустя несколько лет и у них двое детей"
    Дарья Жукова
    Дарья Жукова вошла в сотню самых влиятельных персон в мире искусства
    16:05 24.10.2013
    37
    Авторитетный список открывает Шейха Маясса Аль-Тани, глава занимающегося закупками для катарских музеев Qatar Museums Authority.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги