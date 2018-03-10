В следующем году украинцы заплатят за содержание президента Петра Порошенко и его Администрации более миллиарда гривен. Одни только заграничные визиты будут стоить налогоплательщикам свыше 81 млн гривен.
В интернете появилось видео, на котором президент Петр Порошенко покидает территорию Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" под свист людей, кричащих ему вслед: "Позор!"
Суд выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу - личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь.
Как сообщается, перед официальной церемонией предыдущий президент Йоахим Гаук со своей женой Даниэлой Шадт встретили Франка-Вальтера Штайнмайера и будущую первую леди Эльке Бюденбендер на лестнице перед дворцом.
Согласно информации, "за" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос.
Как заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко, у нее нет большого желания быть президентом Украины, но если будет необходимо, она возглавит страну. По ее словам, быть президентом тяжело, это очень большая ответственность.
До инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января, Барак Обама остается действующим президентом США. Уходящая администрация в Белом доме пытается не допустить радикального поворота во внешней политике.
Полномочия президента Южной Кореи перешли к премьер-министру страны Хван Гё Ану после того, как действующей главе государства Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Эксперт считает, что скоро будут пересмотрены торговые соглашения республики.
По данным ЦИК Узбекистана, исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиеев набрал 88,61% голосов и победил на выборах главы республики. Новый президент по видеосвязи поприветствовал своих сторонников на каждом из митингов в областных центрах Узбекистана.
По словам Швейцера, президент Австрии может лишь опосредованным образом вмешиваться в политику государства. Он, например, может при формировании правительства вносить коррективы в состав Кабинета министров, такое уже бывало.
Новый узбекский лидер занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону - Киргизией и Таджикистаном. В наследство Мирзиееву достались постоянные водные и территориальные споры, регулярно выливающиеся в перестрелки на границах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".