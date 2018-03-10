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    президенты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    На то там и на сё. Сколько украинцам стоит Порошенко
    18:40 28.11.2017
    1509
    В следующем году украинцы заплатят за содержание президента Петра Порошенко и его Администрации более миллиарда гривен. Одни только заграничные визиты будут стоить налогоплательщикам свыше 81 млн гривен.
    Лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук
    Красив, талантлив, всем удобен. Станет ли Вакарчук президентом страны?
    19:55 30.10.2017
    7558
    Вакарчук может стать удобным кандидатом для его потенциальных влиятельных покровителей: манипулировать им будет наверняка проще, чем прожженными политиками-циниками.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Мог бы стать президентом, которым бы гордились. Соцсети поздравили Порошенко
    18:52 26.09.2017
    2671
    Во вторник, 26 сентября, День рождения у президента Украины. В этом году Петру Порошенко исполнилось 52 года. Что же пожелали гаранту соотечественники в этот знаменательный день в соцсетях?
    Магазин Roshen в Киеве
    Roshenизация Украины
    10:17 03.09.2017
    2782Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Когда в Украине началась кровавая война, Петр Порошенко не прекращал получать огромные прибыли. Так, в 2014 году президент заработал почти 369 млн грн, что составляет более 16,1 млн долларов.
    Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив
    Полгода президентства Трампа: неудачные решения, низкий рейтинг
    10:53 24.07.2017
    149
    Исполнительный директор украинского института будущего Виктор Андрусив заявил в эфире "ГС", что Дональд Трамп соглашается со многими позициями, которые публично не всегда поддерживает.
    Под крики Позор, Брехло и Ганьба Порошенко покинул мемориальный комплекс. Видео
    Под крики "Позор" и "Брехло" Порошенко покинул мемориальный комплекс под Киевом 
    23:33 21.05.2017
    6697
    В интернете появилось видео, на котором президент Петр Порошенко покидает территорию Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" под свист людей, кричащих ему вслед: "Позор!"
    Илир Мета
    Албания: новым президентом избран социалист Илир Мета
    17:45 29.04.2017
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    Спикер парламента Албании, глава Социалистического движения за интеграцию Илир Мета был избран в пятницу седьмым президентом страны, передает албанское информационное агентство АТА.
    Пак Кын Хе
    Суд Сеула арестовал экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе
    21:43 30.03.2017
    116
    Суд выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу - личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь.
    Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    В Германии прошла церемония передачи президентской власти Штайнмайеру
    16:01 19.03.2017
    181
    Как сообщается, перед официальной церемонией предыдущий президент Йоахим Гаук со своей женой Даниэлой Шадт встретили Франка-Вальтера Штайнмайера и будущую первую леди Эльке Бюденбендер на лестнице перед дворцом.
    Франк-Вальтер Штайнмайер
    Штайнмайер стал президентом Германии
    15:38 12.02.2017
    2269
    Согласно информации, "за" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос.
    Надежда Савченко
    Савченко не исключает, что следующий президент Украины будет диктатором
    20:37 05.02.2017
    5554Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Как заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко, у нее нет большого желания быть президентом Украины, но если будет необходимо, она возглавит страну. По ее словам, быть президентом тяжело, это очень большая ответственность.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Парламент Венесуэлы объявил Мадуро оставившим свой пост
    23:20 09.01.2017
    633
    Депутаты действовали в рамках 233 статьи Конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.
    Тысячи иранцев вышли на улицы после известия о смерти экс-президента. Видео
    Тысячи иранцев вышли на улицы после известия о смерти экс-президента 
    23:11 08.01.2017
    153
    Экс-президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани умер в больнице, в которую его направили в воскресенье после сердечного приступа. Рафсанджани был президентом Ирана в 1989-1997 годах.
    Сергей Рогов
    Сергей Рогов: что оставил после себя Обама, чего ждать от Трампа
    20:24 08.01.2017
    1557Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    До инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января, Барак Обама остается действующим президентом США. Уходящая администрация в Белом доме пытается не допустить радикального поворота во внешней политике.
    Пак Кын Хе
    Президенту Южной Кореи объявлен импичмент, все полномочия у премьера
    20:56 09.12.2016
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    Полномочия президента Южной Кореи перешли к премьер-министру страны Хван Гё Ану после того, как действующей главе государства Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Эксперт считает, что скоро будут пересмотрены торговые соглашения республики.
    Порошенко проинспектировал опорный пункт в районе Горловки
    Порошенко проинспектировал опорный пункт в районе Горловки 
    23:49 05.12.2016
    366Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По информации пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, утром в понедельник президент проинспектировал опорный пункт Вооруженных сил в одном километре от Горловки.
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев 
    17:13 05.12.2016
    211Узбекистан. Итоги выборов президента
    По данным ЦИК Узбекистана, исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиеев набрал 88,61% голосов и победил на выборах главы республики. Новый президент по видеосвязи поприветствовал своих сторонников на каждом из митингов в областных центрах Узбекистана.
    Ван дер Беллен
    При новом президенте внешняя политика Австрии не изменится - эксперт
    16:17 05.12.2016
    209Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    По словам Швейцера, президент Австрии может лишь опосредованным образом вмешиваться в политику государства. Он, например, может при формировании правительства вносить коррективы в состав Кабинета министров, такое уже бывало.
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
    Шавкат Мирзиеев: чего ждать Узбекистану?
    15:18 05.12.2016
    1819Узбекистан. Итоги выборов президента
    Новый узбекский лидер занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону - Киргизией и Таджикистаном. В наследство Мирзиееву достались постоянные водные и территориальные споры, регулярно выливающиеся в перестрелки на границах.
    Актер Алек Болдуин. Архивное фото
    Алек Болдуин прекратит пародии на Трампа, если тот представит декларацию
    06:38 05.12.2016
    248Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Трамп в очередной раз заявил в Twitter, что ему совершенно не нравится юмористический скетч в передаче Saturday Night Live, где Болдуин в светлом парике пародирует Трампа.
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