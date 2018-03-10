Порошенко в ходе телефонного разговора с Александром Ван дер Белленом отметил, что "разделяет позицию собеседника по важности сохранения сильного Европейского союза для мира и стабильности в Европе в целом и в Украине в частности".
По словам Швейцера, президент Австрии может лишь опосредованным образом вмешиваться в политику государства. Он, например, может при формировании правительства вносить коррективы в состав Кабинета министров, такое уже бывало.
Австрийцев призвали на участки для голосования по кандидатурам на пост главы государства третий раз за год. Первый тур в апреле предлагал выбор между шестью кандидатами, а результаты второго тура, прошедшего в мае этого года, отменил Конституционный суд страны.
По данным ведомства, за 72-летнего Ван дер Беллена отдали голоса 51,7% австрийцев, пришедших в воскресенье на участки, за представителя право-националистической Партии свободы 45-летнего Хофера - 48,3%.
Бывший лидер партии "зеленых" Ван дер Беллен лидирует с 60,4% голосов избирателей, против 39,6%, отданных за его оппонента, представителя правой Партии свободы Норберта Хофера, который уже признал свое поражение.
Австрийские граждане выбрали себе нового президента на ближайшие шесть лет – им впервые стал не представитель традиционно лидирующих социал-демократов, а бывший глава "Зеленых", экономист с русскими корнями Александр Ван дер Беллен.
Сообщается, что по итогам пересчета бюллетеней, бывший лидер "зеленых" Александр Ван дер Беллен набрал 50,3% голосов, обойдя своего противника - кандидата от националистической партии Свободы Норберта Хофера, на 0,6%.
Первый тур выборов прошел 24 апреля. Тогда в гонке участвовали шесть кандидатов. В результате большой неожиданностью оказалось лидерство Хофера – он и тогда набрал больше всех голосов, 35,1%, - а также Ван дер Беллена с 21,3%
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".