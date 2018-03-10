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    Ван дер Беллен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Президенты Австрии и Украины Александер Ван дер Беллен и Петр Порошенко
    Порошенко анонсировал визит президента Австрии в Украину
    17:31 08.02.2018
    132
    Петр Порошенко сообщил, что в ходе рабочей поездки в Австрию провел с коллегой очень продуктивные и полезные переговоры. В частности, по его словам, стороны коснулись вопроса конфликта в Донбассе.
    Победитель президентских выборов в Австрии Александр Ван дер Беллен
    Порошенко пригласил нового президента Австрии в Украину
    23:58 07.12.2016
    246
    Порошенко в ходе телефонного разговора с Александром Ван дер Белленом отметил, что "разделяет позицию собеседника по важности сохранения сильного Европейского союза для мира и стабильности в Европе в целом и в Украине в частности".
    Выборы в Австрии: лидер право-националистической Партии свободы Норберт Хофер
    Ярошенко: победа Хофера на выборах в Австрии не повлияла бы на ситуацию в ЕС
    01:52 06.12.2016
    87Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Евгений Ярошенко заявил, что президент в Австрии исполняет церемониальные функции.
    Ван дер Беллен
    Меркель рада победе Ван дер Беллена на выборах президента Австрии
    17:21 05.12.2016
    275Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Канцлер ФРГ Ангела Меркел отметила, что новоизбранный президент Александр Ван дер Беллен сделает все, чтобы вновь объединить население в Австрии правильно.
    Ван дер Беллен
    При новом президенте внешняя политика Австрии не изменится - эксперт
    16:17 05.12.2016
    209Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    По словам Швейцера, президент Австрии может лишь опосредованным образом вмешиваться в политику государства. Он, например, может при формировании правительства вносить коррективы в состав Кабинета министров, такое уже бывало.
    Ван дер Беллен
    Австрия выбрала себе "зеленого" президента
    10:48 05.12.2016
    640Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Австрийцев призвали на участки для голосования по кандидатурам на пост главы государства третий раз за год. Первый тур в апреле предлагал выбор между шестью кандидатами, а результаты второго тура, прошедшего в мае этого года, отменил Конституционный суд страны.
    Ван дер Беллен
    Ван дер Беллен опережает Хофера на 3,4% по итогам выборов в Австрии
    23:34 04.12.2016
    220Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    По данным ведомства, за 72-летнего Ван дер Беллена отдали голоса 51,7% австрийцев, пришедших в воскресенье на участки, за представителя право-националистической Партии свободы 45-летнего Хофера - 48,3%.
    Ван дер Беллен
    Канцлер Австрии поздравил Ван дер Беллена с победой на президентских выборах
    20:33 04.12.2016
    1858Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    Бывший лидер партии "зеленых" Ван дер Беллен лидирует с 60,4% голосов избирателей, против 39,6%, отданных за его оппонента, представителя правой Партии свободы Норберта Хофера, который уже признал свое поражение.
    Флаг Австрии. Архивное фото
    Австрия шумит... выборы
    07:52 04.12.2016
    1236Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    За день до президентских выборов левые активисты организации "Новый левый поворот" (Neue Linkswende) устроили демонстрацию протеста против Норберта Хофера.
    Ван дер Беллен
    Новый президент Австрии Ван дер Беллен займется объединением страны
    07:21 24.05.2016
    1662
    Австрийские граждане выбрали себе нового президента на ближайшие шесть лет – им впервые стал не представитель традиционно лидирующих социал-демократов, а бывший глава "Зеленых", экономист с русскими корнями Александр Ван дер Беллен.
    Бывший лидер зеленых Александр Ван дер Беллен
    Президентом Австрии избран экс-глава "зеленых" Ван дер Беллен
    18:03 23.05.2016
    573
    Сообщается, что по итогам пересчета бюллетеней, бывший лидер "зеленых" Александр Ван дер Беллен набрал 50,3% голосов, обойдя своего противника - кандидата от националистической партии Свободы Норберта Хофера, на 0,6%.
    Флаг Австрии
    Австрия в шаге от первого избрания националиста президентом
    08:16 23.05.2016
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    Первый тур выборов прошел 24 апреля. Тогда в гонке участвовали шесть кандидатов. В результате большой неожиданностью оказалось лидерство Хофера – он и тогда набрал больше всех голосов, 35,1%, - а также Ван дер Беллена с 21,3%
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Президенты Австрии и Украины Александер Ван дер Беллен и Петр Порошенко
    Порошенко анонсировал визит президента Австрии в Украину
    17:31 08.02.2018
    132
    Петр Порошенко сообщил, что в ходе рабочей поездки в Австрию провел с коллегой очень продуктивные и полезные переговоры. В частности, по его словам, стороны коснулись вопроса конфликта в Донбассе.
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