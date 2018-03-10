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Первый тур выборов прошел 24 апреля. Тогда в гонке участвовали шесть кандидатов. В результате большой неожиданностью оказалось лидерство Хофера – он и тогда набрал больше всех голосов, 35,1%, - а также Ван дер Беллена с 21,3%