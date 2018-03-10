Кандидат в президенты Австрии Норберт Хофер имеет свою точку зрения по проблеме беженцев в Европе. По его плану следует создать так называемые безопасные зоны в Северной Африке для содержания в них всех беженцев.
Первый тур выборов прошел 24 апреля. Тогда в гонке участвовали шесть кандидатов. В результате большой неожиданностью оказалось лидерство Хофера – он и тогда набрал больше всех голосов, 35,1%, - а также Ван дер Беллена с 21,3%
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".