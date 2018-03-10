наверх
10.03.201814:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Норберт Хофер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Выборы в Австрии: лидер право-националистической Партии свободы Норберт Хофер
    Ярошенко: победа Хофера на выборах в Австрии не повлияла бы на ситуацию в ЕС
    01:52 06.12.2016
    87Австрия-Италия: "зеленый" президент и отставка Ренци
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Евгений Ярошенко заявил, что президент в Австрии исполняет церемониальные функции.
    Норберт Хофер
    Норберт Хофер: Меркель хорошо поработала для ЕС, но не в отношении беженцев
    10:35 28.11.2016
    430
    Кандидат в президенты Австрии Норберт Хофер имеет свою точку зрения по проблеме беженцев в Европе. По его плану следует создать так называемые безопасные зоны в Северной Африке для содержания в них всех беженцев.
    Флаг Австрии
    Австрия в шаге от первого избрания националиста президентом
    08:16 23.05.2016
    551
    Первый тур выборов прошел 24 апреля. Тогда в гонке участвовали шесть кандидатов. В результате большой неожиданностью оказалось лидерство Хофера – он и тогда набрал больше всех голосов, 35,1%, - а также Ван дер Беллена с 21,3%
    Норберт Хофер
    "Праворадикал" Хоффер побеждает на выборах президента в Австрии
    21:34 22.05.2016
    744
    Согласно проведенным на данный момент подсчетам, за Хофера свои голоса отдали 51,9% австрийцев. Норберт Хофер ранее неоднократно выступал за снятие санкций с РФ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги