Порошенко анонсировал визит президента Австрии в Украину

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в середине марта посетит с визитом Украину, сообщил в четверг глава украинского государства Петр Порошенко.

"Я счастлив вас проинформировать, что господин федеральный президент принял мое приглашение в средине марта посетить Киев, и мы с нетерпением ждем вашего приезда", — сказал Порошенко по итогам встречи с Ван дер Белленом в Австрии на брифинге, который транслировался на телевидении.

В свою очередь австрийский президент добавил, что поездку в Украину он осуществит вместе с главой МИД Австрии Карин Кнайссль.

Ich freue mich, den Staatspräsidenten der Ukraine Petro @poroshenko und seine Frau Maryna Poroschenko in Österreich begrüßen zu dürfen. Ihr Besuch ist Ausdruck unserer engen Beziehungen, getragen von wechselseitigem Respekt und großer Wertschätzung. (vdb) pic.twitter.com/BoP73EpNYT — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 8 февраля 2018 г.

При этом Порошенко сообщил, что в ходе рабочей поездки в Австрию провел с коллегой очень продуктивные и полезные переговоры. В частности, по его словам, стороны коснулись вопроса конфликта в Донбассе. Он поблагодарил Австрию за оказанную гуманитарную помощь для пострадавших и работу австрийских специалистов при разминировании школ и детских садов в зоне конфликта.

Также Порошенко сообщил, что стороны договорились создать по инициативе австрийского президента совместную украино-австрийскую комиссию по изучению истории.