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    Политика

    Порошенко анонсировал визит президента Австрии в Украину

    (обновлено: )6602
    Петр Порошенко сообщил, что в ходе рабочей поездки в Австрию провел с коллегой очень продуктивные и полезные переговоры. В частности, по его словам, стороны коснулись вопроса конфликта в Донбассе.
    Президенты Австрии и Украины Александер Ван дер Беллен и Петр Порошенко
    @poroshenko

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в середине марта посетит с визитом Украину, сообщил в четверг глава украинского государства Петр Порошенко.

    "Я счастлив вас проинформировать, что господин федеральный президент принял мое приглашение в средине марта посетить Киев, и мы с нетерпением ждем вашего приезда", — сказал Порошенко по итогам встречи с Ван дер Белленом в Австрии на брифинге, который транслировался на телевидении.

    В свою очередь австрийский президент добавил, что поездку в Украину он осуществит вместе с главой МИД Австрии Карин Кнайссль.

    При этом Порошенко сообщил, что в ходе рабочей поездки в Австрию провел с коллегой очень продуктивные и полезные переговоры. В частности, по его словам, стороны коснулись вопроса конфликта в Донбассе. Он поблагодарил Австрию за оказанную гуманитарную помощь для пострадавших и работу австрийских специалистов при разминировании школ и детских садов в зоне конфликта.

    Также Порошенко сообщил, что стороны договорились создать по инициативе австрийского президента совместную украино-австрийскую комиссию по изучению истории.

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