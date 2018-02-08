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    Политика

    Порошенко прибыл в Австрию с официальным визитом

    (обновлено: )15623
    Сообщается, что в ходе визита Петра Порошенко в Австрию предусмотрены двусторонние переговоры с президентом Ван дер Белленом.
    Порошенко с супругой прибыли в Австрию
    @STsegolko

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Австрию.

    Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Тwitter.

    "Президент начал рабочий визит в Австрию", — написал он.

    Визит осуществляется по приглашению Федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена.

    В ходе визита предусмотрены двусторонние переговоры с президентом Ван дер Белленом и новым Федеральным канцлером Себастианом Курцом, будут обсуждаться вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами, развития ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

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