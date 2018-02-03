Юная украинка выиграла престижный теннисный турнир в Австралии

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Украинская 15-летняя теннисистка Марта Костюк выиграла второй профессиональный титул в карьере. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Она стала чемпионкой турнира Международной федерации тенниса (ITF) Womens Circuit в австралийском Берни. Призовой фонд турнира составляет 60 тыс долл.

В финале ITF юная киевлянка за 1 час 8 минут одержала уверенную победу над посеянной под 1-м номером 25-летней швейцаркой Викторией Голубич — 6:4, 6:3.