По словам Швейцера, президент Австрии может лишь опосредованным образом вмешиваться в политику государства. Он, например, может при формировании правительства вносить коррективы в состав Кабинета министров, такое уже бывало.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.