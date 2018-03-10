Парламент Непала в среду избрал президента, которым впервые стала женщина Бидхиа Бхандари. Она победила главного оппонента из партии Непальский конгресс Кула Бахадура Гурунга, набрав 327 голосов против 214.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.