наверх
10.03.201812:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Анатолий Матвиенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Билет в космос, храм, "шуточка" на триллион: Е-декларации и E-декорации
    17:03 30.10.2016
    1344Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Проблема Украины заключается в том, что систему воровства никто не собирается ломать: "продолжают и собираются продолжать растаскивать государственный бюджет". А общество будет занято тем, что станет разбираться: кто и сколько уже украл, считают эксперты.
    Анатолий Матвиенко
    Зампред фракции БПП задекларировал Храм Успения Пресвятой Богородицы
    14:33 28.10.2016
    543Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Супруга народного депутата владеет множеством земельных участков. Матвиенко задекларировал 1,5 миллиона гривен наличных средств, 1 миллион 300 тысяч гривен задекларировала его жена.
    Депутат БПП Игорь Грынив. Архивное фото
    В БПП назвали основных кандидатов на пост главы фракции
    16:08 16.05.2016
    86Дело Новинского. Прикосновенен
    По словам нардепа от БПП Сергея Лещенко, на пост главы фракции будет 2 кандидата - Игорь Грынив и Анатолий Матвиенко, но "реальным руководителем фракции будет Петр Порошенко через своего "смотрящего" Игоря Кононенко.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко и одиночество бегуна на длинные дистанции
    16:02 27.02.2016
    2274
    Для затравки парадоксальное суждение: Петр Алексеевич Порошенко, при всех своих достоинствах, никогда не стал бы президентом, если бы имел команду и опирался на мощную политическую силу.
    Валентина Матвиенко
    Матвиенко надеется, что визовый режим между РФ и Украиной не будет введен
    16:38 24.12.2015
    720
    По её словам, если власти Украины "изменят, наконец, свой курс - деструктивный, абсолютно вредный для Украины в отношении с Россией, если будет необходимость какой-то реакции с нашей стороны, конечно, будем реагировать".
    Геннадий Корбан и Анатолий Матвиенко в день выборов в Чернигове
    Десант политиков в день выборов в Чернигове 
    16:55 26.07.2015
    255Чернигов, 205 округ: итоги
    В Чернигове с многочисленными нарушениями проходят довыборы в Раду на округе №205. В город, кроме кандидатов, прибыл десант политиков от разных партий.
    Здание Кабинета министров Украины
    Матвиенко: искренность иностранцев-кандидатов в Кабмин подкупает
    12:07 02.12.2014
    212Кабмин реформаторов. Первые решения
    Депутат от "Блока Петра Порошенко" Матвиенко признался, что хотя иностранцы еще мало имеют информации об Украине, "но их искренность подкупает".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги