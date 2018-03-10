Проблема Украины заключается в том, что систему воровства никто не собирается ломать: "продолжают и собираются продолжать растаскивать государственный бюджет". А общество будет занято тем, что станет разбираться: кто и сколько уже украл, считают эксперты.
По словам нардепа от БПП Сергея Лещенко, на пост главы фракции будет 2 кандидата - Игорь Грынив и Анатолий Матвиенко, но "реальным руководителем фракции будет Петр Порошенко через своего "смотрящего" Игоря Кононенко.
По её словам, если власти Украины "изменят, наконец, свой курс - деструктивный, абсолютно вредный для Украины в отношении с Россией, если будет необходимость какой-то реакции с нашей стороны, конечно, будем реагировать".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".