Инициативы Порошенко: выборы минус конкуренты и нейтрализация улицы

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

До очередных выборов украинского президента осталось менее года. Несмотря на катастрофическое падение рейтинга нынешний глава государства полон решимости переизбраться. Об этом Петр Алексеевич недавно дал понять на встрече с "партхозактивом" родной Винницкой области. Правда, присутствующий там же премьер-министр Владимир Гройсман предпочел увильнуть от публичной поддержки намерения своего "крестного" по верховной власти и промямлил что-то о "единстве во всем" с президентом. Чем, по слухам, из ближайшего окружения Петра Алексеевича, поверх последнего в непубличную ярость. Впрочем, к подобного рода "зрадам" своих выдвиженцев в украинской политической традиции привыкать не приходится. Еще свежо в памяти старшего поколения, как "клеймил" своего "духовного батька" Леонида Даниловича Виктор Андреевич. Так что, возможно, мы еще станем свидетелями, как нынешний премьер, в случае возможной насильственной отставки с поста, вытащит на публичное обозрение "грязное белье" из общей политической прачечной с ПАП. Осенью или ранее.

Тем не менее, несмотря на то, что часть ближайших соратников Порошенко готовятся к возможной сдаче своего патрона более перспективным конкурентам, сам гарант прилагает титанические усилия по продвижению себя любимого на второй срок.

В условиях тотального дефицита средств для социальных подачек и скудеющего на глазах "холодильника" пересичных громадян, политтехнологи Петра Алексеевича двигают последнего по единственно возможной в его ситуации траектории – популизму "дешевых" с точки зрения реальных материальных затрат, обещаний и инициатив. В основе этой технологии лежит простое, как кирпич, допущение: игру выигрывает тот, кто навязывает всем участникам свои правила. И в соответствии с ними, свою повестку. В телевизоре, прежде всего.

Итак, по разным соцопросам, голосовать на выборы не придут от 20 до 40 процентов избирателей. И это – актив ПАП для фальсификации результатов.

Но им еще нужно суметь воспользоваться. А это под большим вопросом. И вот почему. Из тех, кто намерен прийти, до половины – радикально настроенные граждане. Их число, к слову, корреспондируется с числом украинцев, готовых выйти на уличные протесты. Большая часть из этих радикалов относят себя к числу "национально свидомых".

Таким образом, одна из главнейших задач любого кандидата на пост президента заручиться поддержкой именно этой части электората. Хоть она и в абсолютном меньшинстве, однако наиболее активна. И, во-первых, на выборы придет однозначно. Во-вторых, будет участвовать в контроле подсчета голосов. А, в-третьих, если посчитает выборы нечестными, готова будет выйти на улицы. То есть, устроить очередной Майдан. Который, увы, в отличие от прежних, будет иметь одно пренеприятное отличие. Толпа будет тотально вооружена и не только стрелковым оружием, которого ныне, благодаря АТО, огромное число бродит по рукам в стране. Но и, увы, гранатометами, которые, как показывают сводки МВД совсем не в дефиците у рядового населения. Так, что у ПАП сегодня одна из главнейших задач переманить радикально настроенную часть избирателей на свою сторону. В противном случае, даже, если удастся успешно фальсифицировать результаты голосования, во власти не устоять. Улица сметет.

Именно на эту целевую аудиторию нацелены все последние информационно-пиарные усилия президента: "война" с Будапештом вокруг образовательного закона, с Варшавой – о роли УПА во второй мировой. Из этой же серии законодательные инициативы по внесению в Конституции положения о стратегической цели страны на вступление в ЕС и НАТО. Создание собственной автокефальной церкви. И, наконец, очередная попытка "отредактировать" Большой договор с РФ.

По сути, Петр Алексеевич, до официального старта избирательной компании, стремится выбить у своих потенциальных конкурентов козыри в информационной контригре.

Не оставить им "белых пятен" в инициативах, которые могли бы быть поддержаны радикально настроенным электоратом. Инициатива с Большим договором это лучше всего демонстрирует.

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"В связи с агрессией Украина сегодня имеет право приостановить и норму о стратегическом партнерстве, и норму о военном сотрудничестве, о военно-техническом сотрудничестве и многие другие нормы, которые на сегодняшний день – не в интересах Украины", – прокомментировал Петр Порошенко свою инициативу о пересмотре содержания Большого договора с РФ, за год до возможной пролонгации последнего на очередные десять лет.

Вопрос целесообразности упразднять пункты договора, которые уже несколько лет и так не работают – за пределами рационального. Тогда зачем? А затем, чтобы оппоненты во время избирательной кампании не поставили в упрек сохранение договора в неприкосновенности. В 2015 году экс-глава МИДа Тарасюк уже предпринимал попытку через ВР провести законопроект об упразднении ряда пунктов Большого договора с РФ, но отечественный МИД, как не парадоксально, этому воспротивился, дав уничижительное заключение инициативе своего бывшего шефа. Нынешняя попытка, скорее всего будет обречена на очередной провал, но след в сознании радикальной части избирателей в пользу президента возможно оставит.

В качестве характерной реакции представителей "партии войны" на подобные предложения озвучил спикер парламента Андрей Парубий: "Инициатива отмены некоторых положений может иметь под собой почву и основания. Моя позиция давно известна и понятна, я за то, чтоб был введен визовый режим с РФ, я за то, чтобы максимально оборвать любые отношения со страной-агрессором".

Из этой же серии заявление Порошенко об обращении к Вселенскому патриарху на предмет получения Томаса на создание в Украине единой поместной автокефальной церкви. Когда-то его предшественник Виктор Ющенко с подобной инициативой уже выступал. И она чуть не привела к серьезному международному скандалу. Естественно, провалившись.

Однако, нынешняя попытка, преследует целью не реальный результат, а, во-первых, склонение главы УПЦ Киевского патриархата Филарета на сторону Петра Алексеевича в предстоящей избирательной гонке. Ведь жизненной задачей последнего является монополия УПЦ КП на православие в Украине. А тут такой союзник, в лице главы государства, который тут же призвал и ВР поддержать инициативу. Так что ПАП откровенно пытается в свою предвыборную "телегу" запрячь все священство УПЦ КП, во главе с патриархом. Во-вторых, и это возможно еще более важно в силу страха Порошенко перед улицей, Киевский Патриархат духовно опекает большую часть радикально настроенного электората, начиная с участников и ветеранов АТО и заканчивая различными военизированными формированиями. Через священство КП президент явно рассчитывает воздействовать на умы этой части избирателей так, чтобы минимум нейтрализовать возможную уличную агрессию по результатам выборов. А по максимуму – привлечь на свою сторону часть голосов радикалов. Так что инициатива по обращению к Вселенскому патриарху хоть и не исполнима в части получения реального статуса для провластной церкви, зато точно переводит ее в статус неформального союзника главы государства на период избирательной кампании. И это для Банковой и ее технологов – наиважнейшее во всей этой затее.

В ближайшие полгода мы станем свидетелями еще многих инициатив Петра Алексеевича, целью которых будут: вытеснение оппонентов по предстоящей президентской гонке на информационную периферию и нейтрализация потенциала уличной оппозиции из числа радикально настроенной части избирателей. Следует отметить к чести политтехнологов Банковой: пока с этими задачи они справляются блестяще.