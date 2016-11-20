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    Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинения подруге президента

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    Прокуратура подозревает, что подруга президента страны Пак Кын Хе могла сыграть "существенную роль" в коррупционном скандале. В рамках дела обвинения были предъявлены также и бывшему старшему помощнику главы государства.
    Флаг Южной Кореи
    flickr.com/ Jonathan Tommy

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Прокуроры Южной Кореи предъявили официальные обвинения подруге президента страны Пак Кын Хе, замешанной в коррупционном скандале, передает агентство Рейтер.

    Коррупция
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным агентства, в рамках дела обвинения были предъявлены также и бывшему старшему помощнику главы государства.

    Самой Пак Кын Хе обвинения по делу предъявить не могут из-за ее иммунитета. При этом, как уточняет агентство Франс Пресс, прокуратура подозревает, что она могла сыграть "существенную роль" в коррупционном скандале.

    Рейтинг популярности Пак Кын Хе упал до рекордно низкого за всю историю страны уровня в 5%, а ее политику не одобряют 90% населения. Политический скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после того, как Пак Кын Хе принесла публичные извинения за так называемую "утечку" к ее подруге Цой Сун Силь десятков текстов президентских выступлений до того, как они были публично прочитаны.

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    Кроме этого, Цой, вероятно, оказывала давление и проводила поборы с крупных южнокорейских корпораций на счета двух принадлежащих ей некоммерческих фондов, пользуясь своим политическим влиянием.

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