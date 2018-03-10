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    парламентарии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Артур Герасимов
    Новым главой фракции БПП в ВР стал представитель президента Герасимов
    18:26 03.04.2017
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    По информации пресс-службы БПП, только что на заседании фракции новым председателем фракции партии "Блок Петра Порошенко" в ВР почти единогласно избран народный депутат Артура Герасимова.
    Противоракетная система THAAD
    Президент Южной Кореи осудила попытки обсуждения с Китаем системы THAAD
    06:41 08.08.2016
    189Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам президента Южной Кореи Пак Кын Хе, "у политиков, наделенных властью народа, есть естественный долг сотрудничать друг с другом на двухпартийной основе, когда речь идет о вопросах национальной безопасности, а не углублять внутренние проблемы".
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман: во время голосования за отставку Кабмина в ВР был полный зал нардепов
    03:59 23.02.2016
    2825Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По словам спикера парламента Владимира Гройсмана, если кто-то хочет кулуарно или полукулуарно делить должности, то лучше досрочные выборы, "чем такой нелепый сценарий".
    Егор Фирсов
    Фирсов заявил, что фракция БПП будет распадаться и дальше
    04:35 09.02.2016
    864Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По словам нардепа Егора Фирсова, можно ожидать еще выходы из фракции БПП, поскольку во фракции "есть достойные и идейные люди, которые борются с коррупцией и которые пришли заниматься в парламент политикой и реформами, а не бизнесом, решаловом и коррупцией".
    Луценко: у Яценюка нет голосов в парламенте для принятия законов. Видео
    Луценко: у Яценюка нет голосов в парламенте для принятия законов 
    02:42 09.02.2016
    427Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрий Луценко заявил, что премьер-министр Арсений Яценюк не имеет голосов для принятия законов в Раде из-за позиции "Радикальной партии" по отношению к деятельности правительства.
    Луценко о голосовании фракции БПП за отставку Кононенко. Видео
    Луценко о голосовании фракции БПП за отставку Кононенко 
    03:28 05.02.2016
    568Перезагрузка правительства по-украински
    Юрий Луценко объяснил, почему народные депутаты члены Блока Петра Порошенко не поддержали предложение Игоря Кононенко о снятии с себя полномочий первого заместителя председателя парламентской фракции.
    Президент Франции Франсуа Олланд. Архивное фото
    Олланд призвал британских парламентариев поддержать удары по ИГ
    02:10 28.11.2015
    73Военная кампания против "Исламского государства"
    Президент Франции Франсуа Олланд надеется, что депутаты палаты общин британского парламента поддержат запрос премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона по операции против радикальной группировки "Исламское государство" в Сирии.
    Верховная Рада
    ВР не способна проголосовать даже за простые вопросы - политолог
    20:10 26.11.2015
    284Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Политолог Александра Решмедилова отметила, что нынешний созыв Верховной Рады отличается тем, что очень сложно решает самые простые вопросы бюрократического характера.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил о Парасюке: в истории украинского парламентаризма еще такого не было
    23:47 19.11.2015
    2012"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    "Чтоб придурок был бесконтрольным, да еще уверенным в своей гениальности… Такого не было никогда",- заявил экс-депутат Тарас Чорновил.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Огневич оказалась между жерновами Фирташа и Коломойского - Чорновил
    20:13 10.11.2015
    1392
    Народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич сложила свои депутатские полномочия. Тарас Чорновол считает, что Радикальная партия возвращается к предыдущим спонсорам, а те, в свою очередь, напомнили об обязательствах.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Как депутат Огневич никому из спонсоров не была нужна - Чорновил
    20:04 10.11.2015
    1513
    Народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич сложила свои депутатские полномочия. По мнению Тараса Чорновила, Огневич должна была привлечь внимание избирателей проголосовать за партию, но никому из спонсоров "она специально не нужна была".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    У Порошенко есть набор аргументов для парламентских фракций - эксперт
    20:02 09.11.2015
    279Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Президент Петр Порошенко рассчитывает на принятие ВР "безвизового пакета документов" до 13 ноября и намерен обсудить с руководителями фракций голосование за оставшиеся законопроекты.
    Публичное парафирование коалиционного соглашения. Архивное фото
    Кризису коалиции способствует растущее влияние Порошенко - эксперт
    00:34 20.10.2015
    198Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Кризису способствует растущее влияние Порошенко на все сферы политической жизни, что вызывает недовольство у других членов коалиции, которые перестают быть дееспособными субъектами парламента, считает эксперт Анна Свидченко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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