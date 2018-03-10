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По словам нардепа Егора Фирсова, можно ожидать еще выходы из фракции БПП, поскольку во фракции "есть достойные и идейные люди, которые борются с коррупцией и которые пришли заниматься в парламент политикой и реформами, а не бизнесом, решаловом и коррупцией".