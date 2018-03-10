По словам президента Южной Кореи Пак Кын Хе, "у политиков, наделенных властью народа, есть естественный долг сотрудничать друг с другом на двухпартийной основе, когда речь идет о вопросах национальной безопасности, а не углублять внутренние проблемы".
По словам нардепа Егора Фирсова, можно ожидать еще выходы из фракции БПП, поскольку во фракции "есть достойные и идейные люди, которые борются с коррупцией и которые пришли заниматься в парламент политикой и реформами, а не бизнесом, решаловом и коррупцией".
Глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрий Луценко заявил, что премьер-министр Арсений Яценюк не имеет голосов для принятия законов в Раде из-за позиции "Радикальной партии" по отношению к деятельности правительства.
Президент Франции Франсуа Олланд надеется, что депутаты палаты общин британского парламента поддержат запрос премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона по операции против радикальной группировки "Исламское государство" в Сирии.
Народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич сложила свои депутатские полномочия. Тарас Чорновол считает, что Радикальная партия возвращается к предыдущим спонсорам, а те, в свою очередь, напомнили об обязательствах.
Народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич сложила свои депутатские полномочия. По мнению Тараса Чорновила, Огневич должна была привлечь внимание избирателей проголосовать за партию, но никому из спонсоров "она специально не нужна была".
Кризису способствует растущее влияние Порошенко на все сферы политической жизни, что вызывает недовольство у других членов коалиции, которые перестают быть дееспособными субъектами парламента, считает эксперт Анна Свидченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".