В метро Тбилиси на головы пассажиров обвалился потолок

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Семь человек пострадали при обрушении части потолка на одной из конечных станций метро в столице Грузии, передают во вторник местные СМИ со ссылкой на агентство по управлению чрезвычайным ситуациями.

"В метро "Варкетили" обвалилась часть потолка. В результате пострадали три человека. На месте происшествия работают спасательные группы", — говорится в сообщении телеканала "Общественный вещатель Грузии".

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Телеканал "Рустави 2" в свою очередь сообщил, что число пострадавших увеличилось до семи человек.

"Варкетили" — конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы.

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