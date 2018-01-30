наверх
30.01.201811:17
Курсы валют НБУ
  • USD28.25- 0.30
  • EUR34.97- 0.54
Рубрики
Ещё
    Видео

    В метро Тбилиси на головы пассажиров обвалился потолок

    (обновлено: )253
    На конечной станции метрополитена в столице Грузии обвалились конструкции потолка. По последним данным, пострадали семь пассажиров, на месте работают спасатели.
    Видео Rustavi-2

    Семь человек пострадали при обрушении части потолка на одной из конечных станций метро в столице Грузии, передают во вторник местные СМИ со ссылкой на агентство по управлению чрезвычайным ситуациями.

    "В метро "Варкетили" обвалилась часть потолка. В результате пострадали три человека. На месте происшествия работают спасательные группы", — говорится в сообщении телеканала "Общественный вещатель Грузии".

    Смотрите также: В Киевском метро пенсионерка оказалась на пути

    Телеканал "Рустави 2" в свою очередь сообщил, что число пострадавших увеличилось до семи человек.

    "Варкетили" — конечная станция основной ветки тбилисского метрополитена. Она расположена на юго-востоке и обслуживает сразу несколько крупных микрорайонов окраины столицы.

    Смотрите также: Затоплены кварталы, закрыто метро. Париж уходит под воду

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вашингтон. Архивное фото
    США - Россия: санкции преткновения
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Место перестрелки на улице Жилянской в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Представительство МВФ в Украине
    Украина клянчит новый транш у МВФ