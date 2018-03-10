Грузия впервые принимает детское "Евровидение", которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс пройдет под слоганом "Сияй ярко". Украинская участница Анастасия Багинская выступит с песней "Don`t stop".
Детское Евровидение в 2018 году пройдет в Белоруссии, сообщается на сайте Европейского вещательного союза. Минск примет этот песенный конкурс уже во второй раз - в предыдущий раз Белоруссия принимала конкурс в 2010 году.
Это уже третья победа Грузии на детском Евровидении (в 2008 и 2011). Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили поздравил соотечественников и участницу из Грузии Мариам Мамадашвили с победой на конкурсе.
На тринадцатом ежегодном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2015", который 21 ноября прошел в столице Болгарии Софии, Украину представляла Анна Тринчер с песней "Почни з себе" ("Начни с себя"). Она заняла 11-е место.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".