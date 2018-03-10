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    Детское "Евровидение"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    На конкурсе Детское Евровидение - 2017 победила россиянка
    Победная песня россиянки на конкурсе "Детское Евровидение - 2017" 
    19:57 26.11.2017
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    Россиянка Полина Богусевич набрала 188 баллов, она обогнала участника из Грузии Григола Кипшидзе, который набрал 185 баллов. Третье место заняла австралийка Изабелла Кларк, набравшая 172 баллов.
    Детское Евровидение в Тбилиси
    В воскресенье пройдет Детское Евровидение 2017
    03:20 26.11.2017
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    Грузия впервые принимает детское "Евровидение", которое в этом году проводится в 15-й раз. Конкурс пройдет под слоганом "Сияй ярко". Украинская участница Анастасия Багинская выступит с песней "Don`t stop".
    Детское Евровидение в 2018 году пройдет в Белоруссии. Видео
    Стала известна страна, которая примет детское Евровидение в 2018 
    00:17 16.10.2017
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    Детское Евровидение в 2018 году пройдет в Белоруссии, сообщается на сайте Европейского вещательного союза. Минск примет этот песенный конкурс уже во второй раз - в предыдущий раз Белоруссия принимала конкурс в 2010 году.
    Победная песня Грузии на детском Евровидении
    Победная песня Грузии на детском Евровидении 
    03:19 21.11.2016
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    Это уже третья победа Грузии на детском Евровидении (в 2008 и 2011). Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили поздравил соотечественников и участницу из Грузии Мариам Мамадашвили с победой на конкурсе.
    Мариам Мамадашвили
    Грузия в третий раз одержала победу на детском Евровидении
    01:30 21.11.2016
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    Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Квирикашвили поздравил соотечественников и участницу из Грузии Мариам Мамадашвили с победой на детском конкурсе "Евровидение-2016".
    София Роль
    В Украине выбрали участника детского Евровидения-2016 на Мальте
    21:42 10.09.2016
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    Согласно информации, София Роль с песней Planet craves for love победила в финале национального отбора детского "Евровидения-2016". Победителя выбирали путем смешанного голосования жюри и зрителей.
    Выступление украинки на Детском Евровидении
    Выступление украинки на "Детском Евровидении" 
    22:43 22.11.2015
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    На тринадцатом ежегодном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2015", который 21 ноября прошел в столице Болгарии Софии, Украину представляла Анна Тринчер с песней "Почни з себе" ("Начни с себя"). Она заняла 11-е место.
    Финал конкурса детского Евровидения 2013
    Мальта победила на детском "Евровидении-2013"
    09:08 02.12.2013
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    Победительницей международного детского конкурса песни «Евровидение-2013», финал которого прошел в минувший уикенд в Киеве, стала 11-летняя певица из Мальты Гайя Каучи.
    Детское Евровидение-2012. Анастасия Петрик
    Детское "Евровидение-2013" пройдет в Киеве
    14:37 07.02.2013
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    На проведение детского "Евровидения" в этом году подали заявки несколько европейских вещателей. В результате тендера была выбрана Украина, у которой уже есть опыт проведения этого конкурса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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