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    Никита Михалков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Актер и режиссер Никита Михалков. Архивное фото
    Михалков горд, что попал в украинский "черный список"
    15:45 16.01.2018
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    Режиссер убежден, что никто из внесенных в список, не является угрозой для украинского народа: "Уверен, что с прозрением от этого морока, все встанет на свои места, и мы вновь станем, как это было многие века, одним культурным православным пространством".
    Режиссер Никита Михалков
    В центре Москвы обстреляли окно студии Никиты Михалкова
    12:14 20.03.2017
    289
    Сотрудник частного охранного предприятия при обходе территории обнаружил повреждение окна первого этажа, где расположена студия режиссера Никиты Михалкова.
    Актер и кинорежиссер Никита Михалков
    Михалков: по событиям "крымской весны" можно снять блокбастер
    02:56 02.10.2016
    382Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам российского режиссера Никиты Михалкова, "все подводные течения, проблемы, катастрофические сложности и опасности, которые были, - все это тянет на очень серьезную картину, на реальный, настоящий блокбастер".
    Актер и режиссер Никита Михалков. Архивное фото
    Михалков будет судиться с газетой и сайтом из-за статьи о налогах
    02:23 27.04.2016
    181
    Поводом для обращения в суд стала статья "Михалков будет собирать налог на болванки еще 10 лет", опубликованная в сентябре 2015 года. По мнению истца, заголовок и фото статьи создают ложное впечатление.
    Актер и режиссер Никита Михалков. Архивное фото
    Михалков назвал "затмением" намерение ограничить показ фильмов РФ в Украине
    08:35 07.02.2016
    1666
    В минувшую пятницу председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Украины Виктория Сюмар сообщила, что присутствие российского продукта в украинском телевизионном пространстве должно быть ограничено из-за его несоответствия европейским стандартам.
    Актер и режиссер Никита Михалков. Архивное фото
    Фильм Михалкова "Солнечный удар" не попал в шорт-лист премии "Оскар"
    04:19 18.12.2015
    145
    Сам режиссер еще в сентябре высказывал убеждение, что его фильм "Солнечный удар" не попадет в шорт-лист "Оскара". Михалков объяснял это политическими причинами.
    Актер и режиссер Никита Михалков. Архивное фото
    Никита Михалков удостоен премии "За вклад в мировой кинематограф" в Индии
    23:17 19.11.2015
    234
    Индийский международный кинофестиваль в Гоа является крупнейшим в этой стране. В этом году он пройдет с 20 по 30 ноября. "Премию "За вклад в мировой кинематограф" Никите Сергеевичу вручат на церемонии закрытия фестиваля", - сообщила пресс-служба Михалкова.
    Никита Михалков с дочерью Надей
    Юбилей Никиты Михалкова: актер, режиссер и сценарист 
    14:43 21.10.2015
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    Никита Михалков отмечает в среду 70-летие. Актер, режиссер, сценарист и продюсер родился 21 октября 1945 года в Москве в семье известного детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Наталии Кончаловской.
    Актер и режиссер Никита Михалков. Архивное фото
    Никита Михалков. Справка
    12:47 21.10.2015
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    Никита Михалков женат вторым браком, первая жена - актриса Анастасия Вертинская, вторая - Татьяна, бывшая манекенщица, президент благотворительного фонда "Русский силуэт". У режиссера четверо детей - Степан, Анна, Артем и Надежда.
    Актер и кинорежиссер Никита Михалков
    Никита Михалков отмечает 70-летие
    12:44 21.10.2015
    257
    Накануне 70-летия Никиты Михалкова его сын Артем сообщил, что документальный фильм об отце, который он снял к юбилею, российские телезрители увидят в ближайшее время.
    Бойня под Верховной Радой (18+)
    Хроника 31 августа: Рада поддержала децентрализацию, беспорядки под ВР
    08:24 01.09.2015
    2043Расследование столкновений под Радой
    В понедельник, 31 августа, у стен украинского парламента, решавшего судьбоносный для страны вопрос децентрализации, произошло кровавое столкновение между протестующими и силовиками. По данным МВД, пострадали более 100 силовиков, есть жертвы.
    Никита Михалков. Архивное фото
    СБУ запретила Михалкову, Боярскому и Лепсу въезд в Украину - СМИ
    15:46 31.08.2015
    762Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В целом, по данным СМИ, в список деятелей культуры и представителей СМИ РФ, которым запрещен въезд в Украину, вошли 16 человек. В их числе также Пьеха, Газманов, Пригожин и Безруков.
    Андрей Кончаловский и Никита Михалков. Архивное фото
    Кончаловский и Михалков просят 1 млрд руб для конкуренции с McDonald's
    06:40 09.04.2015
    582
    Бренд "Едим дома!", который и должен стать конкурентом западным фастфудам, принадлежит супруге Кончаловского - актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой, которую предлагается сделать лицом новой сети.
    Актер и кинорежиссер Никита Михалков
    Режиссер Никита Михалков требует от СМИ более $145 тыс
    15:45 22.05.2014
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    Cуд Москвы принял в производство иск режиссера Михалкова к ряду СМИ на сумму более $145 тыс за публикации на тему нелегальной торговли бриллиантами фирмами, якобы зарегистрированными на него, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
    Актер и кинорежиссер Никита Михалков
    Михалков призвал украинских кинематографистов уважать выбор крымчан
    12:09 10.04.2014
    25Присоединение Крыма к РФ
    Глава Союза кинематографистов РФ режиссер Никита Михалков призвал украинских кинематографистов уважать выбор жителей Крыма, проголосовавших за присоединение республики к России.
    Актер и кинорежиссер Никита Михалков
    Михалков предложил президенту Якутии снять истерн о республике
    08:56 27.12.2013
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    Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил президенту Якутии Егору Борисову снять истерн (аналог вестерна) о республике, сообщается на сайте главы региона.
    Актер и кинорежиссер Никита Михалков
    Михалков планирует сделать продолжение фильма "Чужая земля"
    13:19 01.11.2013
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    Никита Михалков сообщил РИА Новости в пятницу, что планирует сделать еще один документальный телевизионный фильм, рассказывающий о людях, которые занимаются сельским хозяйством.
    Сергей Владимирович Михалков
    Исполняется 100 лет со дня рождения Сергея Михалкова
    11:15 13.03.2013
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    В среду исполняется 100 лет со дня рождения поэта, общественного деятеля Сергея Михалкова (1913-2009).
    В.Путин поздравил семью Михалковых со 100-летием С.Михалкова
    Путин посетил семью Михалковых накануне юбилея Сергея Михалкова
    11:11 13.03.2013
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    Президент России приехал в "родовое гнездо" Михалковых поздравить знаменитую семью со 100-летием со дня рождения поэта и общественного деятеля Сергея Михалкова.
    Актер и кинорежиссер Никита Михалков
    Никита Михалков занялся виноделием
    10:20 13.03.2013
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    Виноградник площадью около 100 га находится в итальянской Тоскане. В хозяйстве - на винограднике и погребах - трудятся местные виноделы.
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