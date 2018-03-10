Режиссер убежден, что никто из внесенных в список, не является угрозой для украинского народа: "Уверен, что с прозрением от этого морока, все встанет на свои места, и мы вновь станем, как это было многие века, одним культурным православным пространством".
По словам российского режиссера Никиты Михалкова, "все подводные течения, проблемы, катастрофические сложности и опасности, которые были, - все это тянет на очень серьезную картину, на реальный, настоящий блокбастер".
Поводом для обращения в суд стала статья "Михалков будет собирать налог на болванки еще 10 лет", опубликованная в сентябре 2015 года. По мнению истца, заголовок и фото статьи создают ложное впечатление.
В минувшую пятницу председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Украины Виктория Сюмар сообщила, что присутствие российского продукта в украинском телевизионном пространстве должно быть ограничено из-за его несоответствия европейским стандартам.
Индийский международный кинофестиваль в Гоа является крупнейшим в этой стране. В этом году он пройдет с 20 по 30 ноября. "Премию "За вклад в мировой кинематограф" Никите Сергеевичу вручат на церемонии закрытия фестиваля", - сообщила пресс-служба Михалкова.
Никита Михалков отмечает в среду 70-летие. Актер, режиссер, сценарист и продюсер родился 21 октября 1945 года в Москве в семье известного детского писателя Сергея Михалкова и поэтессы, переводчицы Наталии Кончаловской.
Никита Михалков женат вторым браком, первая жена - актриса Анастасия Вертинская, вторая - Татьяна, бывшая манекенщица, президент благотворительного фонда "Русский силуэт". У режиссера четверо детей - Степан, Анна, Артем и Надежда.
В понедельник, 31 августа, у стен украинского парламента, решавшего судьбоносный для страны вопрос децентрализации, произошло кровавое столкновение между протестующими и силовиками. По данным МВД, пострадали более 100 силовиков, есть жертвы.
Cуд Москвы принял в производство иск режиссера Михалкова к ряду СМИ на сумму более $145 тыс за публикации на тему нелегальной торговли бриллиантами фирмами, якобы зарегистрированными на него, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".