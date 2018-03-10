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    Международный паралимпийский комитет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    Паралимпийцы РФ продолжают подготовку к Играм-2018, несмотря на санкции
    00:36 23.05.2017
    50Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Исполком Международного паралимпийского комитета единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России. Решение об участии россиян в Играх-2018 будет принято на исполкоме IPC в сентябре.
    Российские спортсмены-паралимпийцы
    Против российских паралимпийцев продлили санкции
    19:57 22.05.2017
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    Президент исполкома Международного паралимпийкого комитета сообщил о продлении санкций против российских спортсменов, так как, по его словам, существует ряд критериев по восстановлению, которые еще предстоит выполнить.
    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    В ООН отказались расследовать отстранение паралимпийцев РФ от Игр в Рио
    03:37 23.10.2016
    291Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Согласно письму Комитета ООН по правам инвалидов, они не имеют полномочий пересматривать решения международных органов, таких как Международный паралимпийский комитет.
    Тренировка паралимпийской сборной РФ по плаванию
    IPC назвал условия восстановления членства Паралимпийского комитета РФ
    18:12 30.08.2016
    237Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Глава пресс-службы организации Крэйг Спенс заявил, что в настоящее время IPC разрабатывает конкретные шаги, которые нужно будет выполнить Паралимпийскому комитету России.
    Проводы украинских паралимпийцев в Рио-де-Жанейро на Майдане. Видео
    Проводы украинских паралимпийцев в Рио-де-Жанейро на Майдане 
    04:17 29.08.2016
    333Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В субботу, 27 августа, в Киеве, на Майдане Незалежности, состоялась церемония торжественных проводов Паралимпийской сборной Украины в Рио. На церемонию пришли киевляне и гости города, чтобы поддержать и выразить свои слова поддержки.
    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    Паралимпийцы РФ рискуют пропустить зимние Игры-2018
    02:22 29.08.2016
    241Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой, РФ отлучили от членства в Международном паралимпийском комитете, а это значит, что "в 2018-м году зимние Паралимпийские игры пройдут мимо" российских спортсменов.
    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    О чем пишут в мире: отстранение паралимпийцев РФ, старт кампании Саркози
    12:01 26.08.2016
    528Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Отстранение атлетов РФ от Паралимпиады, Николя Саркози начал предвыборную кампанию, глава МИД Германии - за новое соглашение по контролю над вооружениями в Европе, а у компании Apple произошли "нулевые дни".
    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    Петицию с требованием допустить сборную РФ к Паралимпиаде поддержали 105 тыс
    14:36 19.08.2016
    337Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Петиция, адресованная членам Международного Паралимпийского комитета (МПК), обращается с просьбой допустить паралимпийскую сборную России к Играм в Рио-де-Жанейро независимо от фактического членства Паралимпийского комитета России в МПК.
    Подготовка Рио-Де-Жанейро к Олимпийским играм
    Россию отстранят от Паралимпийских игр - СМИ
    23:58 06.08.2016
    182Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По данным СМИ, основанием для отстранения российских спортсменов стал доклад Ричарда Макларена, в котором говорилось о том, что в России якобы систематически происходили нарушения допинговых правил.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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