Исполком Международного паралимпийского комитета единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России. Решение об участии россиян в Играх-2018 будет принято на исполкоме IPC в сентябре.
Президент исполкома Международного паралимпийкого комитета сообщил о продлении санкций против российских спортсменов, так как, по его словам, существует ряд критериев по восстановлению, которые еще предстоит выполнить.
В субботу, 27 августа, в Киеве, на Майдане Незалежности, состоялась церемония торжественных проводов Паралимпийской сборной Украины в Рио. На церемонию пришли киевляне и гости города, чтобы поддержать и выразить свои слова поддержки.
По словам 13-кратной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой, РФ отлучили от членства в Международном паралимпийском комитете, а это значит, что "в 2018-м году зимние Паралимпийские игры пройдут мимо" российских спортсменов.
Отстранение атлетов РФ от Паралимпиады, Николя Саркози начал предвыборную кампанию, глава МИД Германии - за новое соглашение по контролю над вооружениями в Европе, а у компании Apple произошли "нулевые дни".
Петиция, адресованная членам Международного Паралимпийского комитета (МПК), обращается с просьбой допустить паралимпийскую сборную России к Играм в Рио-де-Жанейро независимо от фактического членства Паралимпийского комитета России в МПК.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".