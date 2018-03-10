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    Паралимпийский комитет России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    Паралимпийцы РФ продолжают подготовку к Играм-2018, несмотря на санкции
    00:36 23.05.2017
    50Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Исполком Международного паралимпийского комитета единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России. Решение об участии россиян в Играх-2018 будет принято на исполкоме IPC в сентябре.
    Торжественная церемония награждения премией ПКР. Архивное фото
    Членство ПК РФ может быть восстановлено до Паралимпиады-2018
    04:23 31.01.2017
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    Как отмечается, если Паралимпийский комитет России продолжит сотрудничать с целевой группой IPC и отвечать критериям восстановления в полном объеме до Игр в Пхенчхане, санкции с ПКР будут сняты.
    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    Паралимпийцам из РФ запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду-2018
    23:09 30.01.2017
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    Паралимпийский комитет России заявил,что продолжит подготовку российских спортсменов к зимней Паралимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на данный запрет IPC.
    Тренировка паралимпийской сборной РФ по плаванию
    IPC назвал условия восстановления членства Паралимпийского комитета РФ
    18:12 30.08.2016
    237Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Глава пресс-службы организации Крэйг Спенс заявил, что в настоящее время IPC разрабатывает конкретные шаги, которые нужно будет выполнить Паралимпийскому комитету России.
    Российские спортсмены-паралимпийцы. Архивное фото
    Петицию с требованием допустить сборную РФ к Паралимпиаде поддержали 105 тыс
    14:36 19.08.2016
    337Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Петиция, адресованная членам Международного Паралимпийского комитета (МПК), обращается с просьбой допустить паралимпийскую сборную России к Играм в Рио-де-Жанейро независимо от фактического членства Паралимпийского комитета России в МПК.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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