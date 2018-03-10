Исполком Международного паралимпийского комитета единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России. Решение об участии россиян в Играх-2018 будет принято на исполкоме IPC в сентябре.
Петиция, адресованная членам Международного Паралимпийского комитета (МПК), обращается с просьбой допустить паралимпийскую сборную России к Играм в Рио-де-Жанейро независимо от фактического членства Паралимпийского комитета России в МПК.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".