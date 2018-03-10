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Национальный олимпийский комитет Украины призвал не сравнивать Паралимпиаду с Олимпиадой, так как, по мнению НОК Украины, "Паралимпийские игры - это социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль, чем Игры".