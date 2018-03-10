Национальный олимпийский комитет Украины призвал не сравнивать Паралимпиаду с Олимпиадой, так как, по мнению НОК Украины, "Паралимпийские игры - это социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль, чем Игры".
В числе встречающих были спортсмены Максим Веракса, Денис Силантьев, а также журналисты и музыканты. В свою очередь министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что спортсменам выплачены заслуженные государственные призовые.
По утверждению WADA, все спортсмены принимали запрещенные препараты в связи с терапевтическими исключениями. В настоящее время агентство консультируется с международными правоохранительными органами и экспертами в области кибербезопаности.
Ранее украинская паралимпийская сборная никогда не выигрывала 100 медалей. Украина каждый раз участия в Паралимпийских играх наращивала количество наград. Общее число медалей у украинцев за предыдущие Игры - 257.
По итогам восьми дней у занимающей третье место сборной Украины 92 медали - 35 золотых, 27 серебряных и 30 бронзовых наград. На первом месте Китай с 191 медалью, а Великобритания - на втором с 108 медалями.
По итогам пяти дней у занимающей третье место сборной Украины 61 медаль - 22 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых наград. На первом месте Китай с 50 золотыми, 40 серебряными и 28 бронзовыми наградами.
Антон Дацко и Андрей Демчук принесли 20 и 21 золотые медали Паралимпийских игр, которые проходят в Рио-де-Жанейро - впервые за всю историю украинского паралимпийского фехтования два спортсмена получили "золото".
Украинка Лидия Соловьева завоевала золотую медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Она выступала в весовой категории до 50-ти килограммов, подняла штангу весом 107 килограммов.
Председатель Паралимпийского комитета Белоруссии считает, что "этот жест члены белорусской делегации сделали в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от участия в соревнованиях".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Национальный олимпийский комитет Украины призвал не сравнивать Паралимпиаду с Олимпиадой, так как, по мнению НОК Украины, "Паралимпийские игры - это социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль, чем Игры".