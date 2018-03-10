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    Паралимпийские игры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Спортсмен-паралимпиец. Архивное фото
    В сети разразился скандал вокруг паралимпийской сборной Украины
    07:37 27.02.2018
    3798
    Национальный олимпийский комитет Украины призвал не сравнивать Паралимпиаду с Олимпиадой, так как, по мнению НОК Украины, "Паралимпийские игры - это социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль, чем Игры".
    Встреча паралимпийской сборной: кадры из аэропорта Борисполь. Видео
    Встреча паралимпийской сборной: кадры из аэропорта "Борисполь" 
    06:14 22.09.2016
    1810Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Паралимпийская сборная Украины вернулась на родину в ночь на четверг, прибыла первая часть спортсменов. Их торжественно встречали сотни украинцев, которые принесли с собой воздушные шары и цветы.
    Встреча паралимпийцев в аэропорту Борисполь
    Триумфальное возвращение паралимпийцев в Киев 
    05:45 22.09.2016
    524Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Несколько сотен человек собрались в аэропорту "Борисполь" в ночь на четверг, чтобы встретить паралимпийскую сборную Украины, триумфально выступившую на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
    Встреча паралимпийцев в аэропорту Борисполь
    Сотни человек торжественно встретили паралимпийцев в "Борисполе"
    05:13 22.09.2016
    533Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В числе встречающих были спортсмены Максим Веракса, Денис Силантьев, а также журналисты и музыканты. В свою очередь министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что спортсменам выплачены заслуженные государственные призовые.
    Хакеры из Fancy Bears опубликовали третью часть данных, полученных после взлома базы ВАДА
    WADA подтвердило подлинность документов, выложенных хакерами
    13:55 17.09.2016
    295Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    По утверждению WADA, все спортсмены принимали запрещенные препараты в связи с терапевтическими исключениями. В настоящее время агентство консультируется с международными правоохранительными органами и экспертами в области кибербезопаности.
    Болельщица паралимпийской сборной Украины
    Украина сохранила третье место в медальном зачете Паралимпиады
    06:08 17.09.2016
    2620Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Паралимпийская сборная Украины впервые преодолела отметку в 100 медалей. Максимальное количество наград до этого украинцы выиграли в 2012 году - 84. По итогам девятого дня у сборной 106 медалей.
    Сборная Украины по футболу - чемпион Паралимпиды. Видео
    Сборная Украины по футболу - чемпион Паралимпиады. Эмоции болельщиков 
    03:44 17.09.2016
    3505Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Сборная Украины по футболу одолела в финале иранцев и стала чемпионом Паралимпийских игр 2016 года, которые проходят в Рио-де-Жанейро. Финальный матч завершился со счетом 2:1.
    Торжественные проводы паралимпийцев в Рио
    Украина впервые преодолела отметку в 100 медалей на Паралимпиаде
    02:49 17.09.2016
    792Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Ранее украинская паралимпийская сборная никогда не выигрывала 100 медалей. Украина каждый раз участия в Паралимпийских играх наращивала количество наград. Общее число медалей у украинцев за предыдущие Игры - 257.
    Украинская сборная по футболу победила в финале иранцев на Паралимпиаде в Рио
    Футбольная сборная Украины стала чемпионом Паралимпиады в Рио
    00:54 17.09.2016
    1517Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Сборная Украины стала победителем футбольного турнира 7х7 на Летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, выиграв в финале у сборной Ирана. Игра завершилась со счетом 2:1.
    Украина vs Иран: финал футбольного турнира Паралимпиады. Видео
    Украина в финале футбольного турнира Паралимпиады: полное видео 
    23:17 16.09.2016
    1441Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Футбольная паралимпийская сборная Украины обыграла в финале команду Ирана. Матч между украинской и иранской сборными проходил в Рио-де-Жанейро на стадионе "Деодоро" и завершился со счетом 2:1.
    Антон Коль и Геннадий Бойко на Паралимпиаде в Рио
    Украинцы увеличили число медалей на Паралимпиаде в Рио до 92
    05:57 16.09.2016
    2611Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По итогам восьми дней у занимающей третье место сборной Украины 92 медали - 35 золотых, 27 серебряных и 30 бронзовых наград. На первом месте Китай с 191 медалью, а Великобритания - на втором с 108 медалями.
    Справа налево: Евгения Бреус (Украина) и Джинг Бян (КНР) в поединке по фехтованию на колясках среди женщин на XV летних Паралимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро
    Украина уверенно сохранила третье место в Рио по числу медалей
    06:36 14.09.2016
    1025Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По итогам шести дней у занимающей третье место сборной Украины 72 медали - 27 золотых, 21 серебряная и 24 бронзовых наград. На первом месте Китай с 63 золотыми, 51 серебряной и 33 бронзовыми медалями.
    Максим Веракса
    Украина завоевала 70-ю медаль на Паралимпиаде в Рио
    02:53 14.09.2016
    1282Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Бронзовая награда Максима Вераксы на дистанции 100 м брассом с результатом 1:09.00 стала 70-й в "медальной копилке" украинцев. "Золото" завоевали Богодайко, Крипак, Мерешко и Ковальчук.
    Национальная паралимпийская сборная Украины
    Украина сохранила третье место в медальном зачете Паралимпиады
    05:58 13.09.2016
    4586Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По итогам пяти дней у занимающей третье место сборной Украины 61 медаль - 22 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых наград. На первом месте Китай с 50 золотыми, 40 серебряными и 28 бронзовыми наградами.
    Антон Дацко и Андрей Демчук
    Два украинца выиграли золотые медали Паралимпиады в фехтовании
    03:30 13.09.2016
    308Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Антон Дацко и Андрей Демчук принесли 20 и 21 золотые медали Паралимпийских игр, которые проходят в Рио-де-Жанейро - впервые за всю историю украинского паралимпийского фехтования два спортсмена получили "золото".
    В соревнованиях по пауэрлифтингу золото завоевала украинка Лидия Соловьева (до 50 кг)
    Пауэрлифтинг по-украински: паралимпийское "золото" Соловьевой 
    11:06 11.09.2016
    683Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Украинка Лидия Соловьева завоевала золотую медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Она выступала в весовой категории до 50-ти килограммов, подняла штангу весом 107 килограммов.
    Слева направо: Гернан Баррето (Аргентина), завоевавший серебряную медаль, и Игорь Цветов (Украина), завоевавший золотую медаль в забеге на 100 метров
    Рывок украинцев на Паралимпиаде: медалисты второго дня 
    08:55 10.09.2016
    597Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В "медальной копилке" Украины после второго дня Паралимпиады-2016 в Рио 26 медалей, среди которых — 7 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых наград.
    Евгений Богодайко (Украина) после финиша в финальном заплыве на 100 м на спине во время соревнований по плаванию среди мужчин на XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    Девять медалей Украины в первый день Паралимпиады 
    10:42 09.09.2016
    769Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По итогам первого дня Паралимпиады в Рио Украина занимает третье место. Всего в соревнованиях первого дня приняло участие 45 украинских спортсменов в 7 видах спорта.
    Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Андрей Фомочкин с флагом России (на дальнем плане в центре) во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    Шепель счел появление флага РФ на Паралимпиаде "жестом солидарности"
    14:04 08.09.2016
    838Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Председатель Паралимпийского комитета Белоруссии считает, что "этот жест члены белорусской делегации сделали в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которые были отстранены от участия в соревнованиях".
    Директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике Андрей Фомочкин с флагом России во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    В Белоруссии прокомментировали акцию паралимпийцев с флагом РФ в Рио
    12:50 08.09.2016
    496Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Владимир Нестерович заявил, что "официальная сторона никакого отношения к этому не имеет".
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    Спортсмен-паралимпиец. Архивное фото
    В сети разразился скандал вокруг паралимпийской сборной Украины
    07:37 27.02.2018
    3798
    Национальный олимпийский комитет Украины призвал не сравнивать Паралимпиаду с Олимпиадой, так как, по мнению НОК Украины, "Паралимпийские игры - это социальный, а не чисто спортивный проект, это больше фестиваль, чем Игры".
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