наверх
10.03.201819:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Львовская железная дорога

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Укрзализныця
    Уволен один из топ-менеджеров "Укрзализныци" - СМИ
    09:12 13.01.2018
    632Громкие отставки и назначения в Украине
    По итогам проведенной ревизии Руководство "Укрзализныци" уволило начальника филиала "Львовская железная дорога" Ивана Груника. Приказ о его увольнении подписан и о нем проинформированы сотрудники предприятия.
    Львовская железная дорога запустила поезд с вагоном для велосипедистов
    Львовская железная дорога запустила поезд с вагоном для велосипедистов 
    22:25 20.05.2016
    842
    Львовская железная дорога в пятницу, 20 мая, отправила в первый рейс поезд со специально переоборудованным вагоном для перевозки велосипедов.
    Пассажиры пригородных поездов во Львовской области массово перевозят елки
    Львовская ж/д отменит электрички, чтобы бороться с вырубкой и перевозкой елок
    12:16 30.12.2015
    93
    Пассажиры с елками на час задержали движение поезда №6028 сообщением Сянки-Львов и побили проводника, который мешал им перевозить вырубленные деревья.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги