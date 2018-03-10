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    вагоны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Вагоны-трансформеры Укрзализныци
    Первый поезд "Укрзализныци" с вагонами-трансформерами вышел на маршрут
    04:10 12.11.2017
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    Вагоны-трансформеры изготовлены на ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Стоимость билета в вагоне класса І составляет 616,27 гривен, ІІ класса - 306,73 гривен.
    Войцех Балчун
    Балчун заработает на "вагонах Клименко" 170 млн грн
    19:45 04.08.2017
    211Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    По словам председатель правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, только до конца года переданная тысяча вагонов принесет 170 млн гривен дохода, а при рентабельности 25% это даст прибыль перед налогообложением в размере 32,5 млн грн.
    Железнодорожный узел
    "Укрзализныця" получила тысячу вагонов, которые принадлежали компании Клименко
    15:47 04.08.2017
    221Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    После передачи в управление ПАО "Укрзализныця" доход от эксплуатации вагонов с момента ареста до окончательного решения суда будет засчитываться в общий фонд государственного бюджета.
    Поезд Укрзализныци. Архивное фото
    "Укрзализныця" собирается купить рекордное количество вагонов
    15:16 02.08.2017
    373
    Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун посоветовал украинским производителям вагонов "сконцентрироваться на наращивании объемов своего производства и ценовой борьбе во время тендеров".
    Владимир Омелян. Архивное фото
    Омелян: "Укрзализныця" разрабатывает пятилетний план модернизации
    23:01 31.10.2016
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    По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, через две недели планируется большая встреча с украинскими производителями, вагоно- и локомотивостроительными компаниями, чтобы обсудить планы на 2017 год.
    Киевский метрополитен. Архивное фото
    Японская компания передаст Киеву 15 модернизированных вагонов метро
    05:15 23.10.2016
    513
    По словам заместителя председателя КГГА Ильи Сагайдака, Киев получит 15 модернизированных вагонов следующей весной. Новые вагоны помогут сэкономить 40% электроэнергии.
    Поезда
    Мининфраструктуры: в 2016 будут отремонтированы 100 пассажирских вагонов
    01:14 09.10.2016
    160Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в этом году будут капитально отремонтированы до 100 пассажирских вагонов, в следующем - 200, с вакуумными туалетами.
    Укрзализныця
    Списанию подлежит 90% подвижного состава "Укрзализныци" - эксперт
    21:19 04.07.2016
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    Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава считает, что 4,5 тысяч вагонов, или 90% подвижного состава "Укрзализныци", находится в критическом состоянии и подлежит выведению из эксплуатации в ближайшие 3-4 года.
    Львовская железная дорога запустила поезд с вагоном для велосипедистов
    Львовская железная дорога запустила поезд с вагоном для велосипедистов 
    22:25 20.05.2016
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    Львовская железная дорога в пятницу, 20 мая, отправила в первый рейс поезд со специально переоборудованным вагоном для перевозки велосипедов.
    Вагоны с углем
    Около 20 вагонов с углем сошли с рельсов в Забайкалье
    01:55 07.01.2016
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    Шестого января в 18.35 стало известно о сходе 18 вагонов с углем грузового поезда на станции Нанагра Могочинского района Забайкальского края, сообщает региональный главк МЧС России.
    Железнодорожный узел
    Украина поставит Туркменистану 1,5 тыс вагонов подвижного состава - Минрегион
    17:49 13.12.2015
    984
    Туркменистан также заинтересован в поставках из Украины нестандартных вагонов подвижного состава, а также автомобильного транспорта. Эти вагоны будут использоваться на железной дороге вдоль газопровода ТАПИ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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