По словам председатель правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, только до конца года переданная тысяча вагонов принесет 170 млн гривен дохода, а при рентабельности 25% это даст прибыль перед налогообложением в размере 32,5 млн грн.
По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, через две недели планируется большая встреча с украинскими производителями, вагоно- и локомотивостроительными компаниями, чтобы обсудить планы на 2017 год.
Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава считает, что 4,5 тысяч вагонов, или 90% подвижного состава "Укрзализныци", находится в критическом состоянии и подлежит выведению из эксплуатации в ближайшие 3-4 года.
Туркменистан также заинтересован в поставках из Украины нестандартных вагонов подвижного состава, а также автомобильного транспорта. Эти вагоны будут использоваться на железной дороге вдоль газопровода ТАПИ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".