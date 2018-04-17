Поразительно красивая словацкая велосипедистка смела конкуренток в мире моды

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова стала популярной моделью благодаря поразительной внешности. "Смелые фотографии" красавицы из Братиславы обратили внимание СМИ Великобритании, Испании и Польши. Девушка оставила спорт ради работы моделью и диджеем, пишет The Sun.

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Люсия Яворчекова родилась в 1990 году в Братиславе, Словакия. Модельную карьеру начала в возрасте 18 лет, в основном со съемок в жанре ню, в настоящее время снимается в рекламе нижнего белья.