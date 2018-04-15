Русская красавица. Новой "Мисс Россия" стала юная отличница

Новой "Мисс Россия" стала 18-летняя жительница Чувашии Юлия Полячихина, сообщается на сайте конкурса.

Девушка получила корону из белого золота с бриллиантами, рубинами, сапфирами и жемчугом, три миллиона рублей и автомобиль Hyundai Solaris. У нее будет право представлять Россию на конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

Согласно информации на сайте конкурса, Полячихина родилась и выросла в Чебоксарах, окончила школу с золотой медалью в 2017 году, сейчас готовится к поступлению в университет на факультет журналистики.

Кроме того, она более восьми лет занимается фитнес-аэробикой и входила в состав сборной Чувашии, увлекается бадминтоном. Своей любимой книгой Юлия назвала "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза, ее любимый фильм — "Интерстеллар".

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