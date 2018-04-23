наверх
23.04.201803:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Черниговской области фура насмерть сбила велосипедистку и вылетела в реку

    (обновлено: )46
    По информации полиции, "двигаясь по городу Борзна и приближаясь к мосту через реку, водитель выехал на встречную полосу, чтобы "вписать" свое длинное транспортное средство в поворот", но внезапно увидел перед грузовиком велосипедистку.
    Смертельное ДТП в Черниговской области. Фура рухнула с моста в реку
    Нацполиция Черниговской области

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Грузовик сбил насмерть велосипедистку и вылетел в реку в воскресенье в городе Борзна Черниговской области. Двое человек погибло, передает отдел коммуникации Национальной полиции Черниговской области.

    Первые минуты после аварии в Кривом Роге
    Видео facebook.com/pg/dtp.kiev.ua/
    Опубликованы шокирующие кадры первых минут после аварии в Кривом Роге

    "Двигаясь по городу Борзна и приближаясь к мосту через реку, выехал (водитель, — Ред.) на встречную полосу, чтобы "вписать" свое длинное транспортное средство в поворот. Среди поворота водитель увидел перед своим транспортным средством велосипедистку и начал маневрировать, пытаясь избежать столкновения. Однако это ему не удалось, женщина на велосипеде от удара погибла", — сообщили в полиции.

    Отмечается, что водителю не удалось стабилизировать движение после столкновения и грузовик вылетел за мостовое ограждение в реку. Водитель погиб, ожидаются водолазы для извлечения тела из кабины.

    "Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение)", — отметили в пресс-службе.

    Нацполиция Черниговской области
    Смертельное ДТП в Черниговской области. Фура рухнула с моста в реку

    Ранее сообщалось, что в городе Броды Львовской области на улице Франко произошла авария с участием мотоциклиста и группы велосипедистов.

    Нацполиция Черниговской области
    Смертельное ДТП в Черниговской области. Фура рухнула с моста в реку

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протоиерей Николай Данилевич
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн". Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Акция протеста в Ереване
    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна