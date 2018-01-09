Велосипедист протаранил авто в Киевской области

В Буче (Киевская область) велосипедист на высокой скорости допустил столкновение с автомобилем.
Видео происшествия опубликовал в Youtube очевидец аварии.
На записи видно, что на оживленном перекрестке велосипедист на скорости въезжает на переход и врезается в правый бок автомобиля, который выполнял левый поворот.
По сообщению свидетелей ДТП, обошлось без жертв.
Напомним, что в декабре 2017 года в Японии полицейскому на велосипеде удалось догнать Lamborghini, водитель которого грубо нарушил правила дорожного-движения.
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