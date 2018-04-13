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    Происшествия

    В Днепре посреди улицы умер велосипедист

    (обновлено: )19501
    По информации СМИ, в Днепре мужчине стало плохо во время езды на велосипеде. Он остановился и сел на бордюр, а через некоторое время мужчина скоропостижно скончался.
    В Днепре велосипедист скончался на спортплощадке
    dnepr24.com.ua

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Днепре на территории улицы Высоцкого на жилмассиве Каменский, умер мужчина возле футбольного поля, сообщает сайт dnepr24.

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    "Очевидцы сообщают о том, что мужчине стало плохо во время езды на велосипеде. Днепрянин остановился и сел на бордюр. Горожане попытались помочь мужчина и вызвали полицию и скорую, но через некоторое время мужчина скоропостижно скончался", — говорится в сообщении.

    Прибывшие на место происшествия правоохранители не обнаружили у мужчины при себе документов. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности происшествия.

    Бельгийский спортсмен Михэаль Голартс получил инфаркт по время велогонки Париж — Рубе. После падения парня оперативно доставили в госпиталь города Лилль, однако спасти его не удалось.

    dnepr24.com.ua
    В Днепре велосипедист скончался на спортплощадке

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