В Днепре посреди улицы умер велосипедист

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Днепре на территории улицы Высоцкого на жилмассиве Каменский, умер мужчина возле футбольного поля, сообщает сайт dnepr24.

"Очевидцы сообщают о том, что мужчине стало плохо во время езды на велосипеде. Днепрянин остановился и сел на бордюр. Горожане попытались помочь мужчина и вызвали полицию и скорую, но через некоторое время мужчина скоропостижно скончался", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия правоохранители не обнаружили у мужчины при себе документов. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности происшествия.

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