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    Разлетелись как кегли: мотоцикл снес группу велосипедистов

    (обновлено: )24001
    В аварии пострадали трое велосипедистов, водитель мотоцикла Honda и пешеход. В больнице по состоянию на утро 17 апреля остаются еще три человека.
    Видео facebook.com/igor.zinkevych

    В городе Броды Львовской области на улице Франко произошла авария с участием мотоциклиста и группы велосипедистов. ДТП произошло в понедельник, 16 апреля посреди дня.

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    На опубликованных кадрах инцидента видно, что группа велосипедистов остановилась у обочины. В этот момент на высокой скорости в них врезается мотоцикл, при этом люди и велосипеды разлетаются в стороны, как кегли.

    Фото facebook.com/igor.zinkevych
    Мотоциклист сбил группу велосипедистов во Львове

    Сотрудник полиции Львовской области Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщает, что пострадали трое велосипедистов, водитель мотоцикла Honda и пешеход. В больнице по состоянию на утро 17 апреля остаются еще три человека.

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