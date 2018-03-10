Сотрудники коммунальных служб во вторник приступили к сносу МАФов, которые находятся в подземном переходе станции столичного метро "Майдан Незалежности". Основанием для сноса киосков стало решение Киевской горгосадминистрации.
Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что падение уровня доверия к полицейским у украинцев связано с тем, что полицейские штрафуют их за правонарушения.
Адвокаты Сергея Олейника требуют от прокураторы начать криминальное производство по факту халатности должностных лиц и по факту нанесения телесных повреждений патрульному, у которого заметен кровоподтек, сообщил нардеп Антон Геращенко.
В помещении, по информации УНН, находятся работники прокуратуры столицы. Обыски продолжаются больше часа и продолжатся еще около двух часов. Они связаны со смертельной погоней полицейских за BMW, сообщили в прокуратуре.
Участники митинга недовольны работой начальника киевской патрульной полиции Юрия Зозули. Митингующие требовали его отставки. Также они требовали обнародовать видео с нагрудных регистраторов полицейских, которые преследовали BMW.
В ночь на воскресение два десятка экипажей патрульной полиции сорок минут гонялись за автомобилем марки BMW по улицам нескольких столичных районов, пока беглецы не съехали в кювет и не сдались преследователям.
Происходящее сегодня в министерстве внутренних дел под эгидой реформирования ничего хорошего не предвещает. В ведомстве появились дилетанты, задача которых – не созидать, а разрушать, и попросту зарабатывать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Сотрудники коммунальных служб во вторник приступили к сносу МАФов, которые находятся в подземном переходе станции столичного метро "Майдан Незалежности". Основанием для сноса киосков стало решение Киевской горгосадминистрации.
Сотрудники коммунальных служб во вторник приступили к сносу МАФов, которые находятся в подземном переходе станции столичного метро "Майдан Незалежности". Основанием для сноса киосков стало решение Киевской горгосадминистрации.
Сотрудники коммунальных служб во вторник приступили к сносу МАФов, которые находятся в подземном переходе станции столичного метро "Майдан Незалежности". Основанием для сноса киосков стало решение Киевской горгосадминистрации.
Сотрудники коммунальных служб во вторник приступили к сносу МАФов, которые находятся в подземном переходе станции столичного метро "Майдан Незалежности". Основанием для сноса киосков стало решение Киевской горгосадминистрации.