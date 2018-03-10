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    Юрий Зозуля

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Снос МАФов в переходе на Майдане Независимости, 13 февраля 2018
    На Майдане Незалежности массово сносят МАФы 
    10:21 13.02.2018
    337
    Сотрудники коммунальных служб во вторник приступили к сносу МАФов, которые находятся в подземном переходе станции столичного метро "Майдан Незалежности". Основанием для сноса киосков стало решение Киевской горгосадминистрации.
    Юрия Зозулю облили пеной для бритья. Видео
    Активисты "умыли" главу патрульной полиции Киева пеной для бритья 
    02:52 04.11.2017
    919Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Активисты объяснили свои действия тем, что Юрий Зозуля отказался извиниться перед женщинами, которых избили в присутствии полиции на улице Ревуцкого.
    Юрий Зозуля
    Главный полицейский Киева похвастался фото с отдыха в Турции
    21:04 24.07.2017
    681
    Юрий Зозуля проводит отпуск в Олюдениз - это курортный поселок, расположенный на средиземноморском побережье Турции в 15 км от города Фетхие. Сам он там или с семьей, не известно.
    Юрий Зозуля
    Уровень доверия к полиции не упал, а выровнялся - Зозуля
    05:30 05.03.2017
    265Взрыв в здании полиции в Ровно
    Начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что падение уровня доверия к полицейским у украинцев связано с тем, что полицейские штрафуют их за правонарушения.
    Юрий Зозуля
    Патрульная полиция Киева переходит на усиленный режим работы
    16:46 01.11.2016
    666
    Как сообщил глава патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, в ближайшее время столичные патрульные полицейские будут усилены коллегами из других регионов Украины.
    Столкновения торнадовцев и полиции под Оболонски райсудом в Киеве
    Перед дракой "торнадовцы" бросали в полицию шины и пакеты с мукой
    17:41 02.08.2016
    697Дело "Торнадо": судный день
    Активисты в камуфляжной форме попытались прорваться на территорию суда, а также бросали в стражей правопорядка, оцепивших здание, автомобильные покрышки и пакеты с мукой.
    Дело Торнадо: покрышки и бензин под киевским судом. Видео
    Дело "Торнадо": покрышки и бензин под киевским судом 
    17:13 02.08.2016
    316Дело "Торнадо": судный день
    Под здание Оболонского районного суда Киева, в котором должно начаться заседание по делу бойца батальона "Торнадо", митингующие принесли несколько десятков шин и канистру с бензином.
    Виталий Кличко и Юрий Зозуля
    Кличко прокатился на велосипеде с начальником патрульной полиции Киева
    20:18 01.07.2016
    145День полиции: успех или провал?
    В пятницу мэр Киева Виталий Кличко столичному передал велосипедному патрулю 100 двухколесных средств передвижения, после чего решил сам проехаться на одном из велосипедов.
    Снос МАФов возле метро Святошин в Киеве
    Зозуля прокомментировал снос киосков и драки возле метро в Киеве
    09:54 01.07.2016
    701Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Демонтаж МАФов возобновился в 5:00 в пятницу в районе станции метро "Святошин" в Киеве, в ходе сноса киосков возникли столкновения между собственниками и правоохранителями. Задержанных нет.
    Глава патрульной полиции Киева Зозуля попал в ДТП в Мариуполе
    Глава патрульной полиции Киева Зозуля попал в ДТП в Мариуполе 
    12:40 30.05.2016
    593День полиции: успех или провал?
    Начальник департамента патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в ночь на понедельник попал в ДТП в Мариуполе, где в понедельник состоится запуск патрульной полиции.
    Патрульная полиция Киева набирает сотрудников в велосипедный патруль. Видео
    Патрульная полиция Киева набирает сотрудников в велосипедный патруль 
    05:57 01.05.2016
    424День полиции: успех или провал?
    Руководство патрульной полиции Киева проводит набор сотрудников для будущего подразделения велосипедных патрулей, заявил в субботу начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.
    Антон Геращенко, Арсен Аваков,Хатия Деканоидзе и Виталий Кличко в суде
    Аваков и Кличко прибыли на заседание суда по делу патрульного Олейника
    13:50 02.03.2016
    1146День полиции: успех или провал?
    Адвокаты Сергея Олейника требуют от прокураторы начать криминальное производство по факту халатности должностных лиц и по факту нанесения телесных повреждений патрульному, у которого заметен кровоподтек, сообщил нардеп Антон Геращенко.
    Полиция Киева
    СМИ: в здании патрульной полиции Киева идут обыски
    13:20 16.02.2016
    3634День полиции: успех или провал?
    В помещении, по информации УНН, находятся работники прокуратуры столицы. Обыски продолжаются больше часа и продолжатся еще около двух часов. Они связаны со смертельной погоней полицейских за BMW, сообщили в прокуратуре.
    В Киеве под управлением патрульной полиции и МВД прошли митинги
    В Киеве пикетировали управление патрульной полиции и МВД
    18:23 13.02.2016
    515День полиции: успех или провал?
    Участники митинга недовольны работой начальника киевской патрульной полиции Юрия Зозули. Митингующие требовали его отставки. Также они требовали обнародовать видео с нагрудных регистраторов полицейских, которые преследовали BMW.
    Глава патрульной службы Нацполиции Юрий Зозуля. Видео
    Пикет под Нацполицией в Киеве в связи с гибелью 17-летнего пассажира BMW 
    10:38 10.02.2016
    897
    По данным прокуратуры Киева, в ночь на 7 февраля во время преследования автомобиля BMW сотрудники управления полиции Киева применили огнестрельное оружие, в результате погиб 17-летний юноша.
    Юрий Зозуля
    Начальник патрульной полиции Киева прибыл на допрос в прокуратуру
    15:16 08.02.2016
    1097День полиции: успех или провал?
    Прокуратура Киева в рамках уголовного производства проверит правомерность действий полицейских, которые в ходе погони открыли огонь по автомобилю BMW, в результате чего погиб 17-летний пассажир авто.
    Неизвестные на автомобиле BMW расстреляли из огнестрельного оружия автомобиль Volvo на Оболони в Киеве
    Смерть невиновного и 77 пуль в назидание. Стрельба по BMW в Киеве
    14:52 08.02.2016
    36678День полиции: успех или провал?
    В ночь на воскресение два десятка экипажей патрульной полиции сорок минут гонялись за автомобилем марки BMW по улицам нескольких столичных районов, пока беглецы не съехали в кювет и не сдались преследователям.
    Полицейская погоня со стрельбой в Киеве
    Патрульные, открывшие огонь по авто в Киеве, действовали законно - полиция
    19:32 07.02.2016
    396Патрульная полиция в Украине.
    Как заявил начальник Управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, патрульные открыли огонь по колесам, руководствуясь статьей 46 закона о Национальной полиции.
    ДТП
    В Киеве автомобиль врезался в здание, есть пострадавшие
    16:34 09.01.2016
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    Согласно информации начальника Киевской патрульной полиции Украины Юрия Зозули, около метро Левобережная белый джип Mercedes въехал в здание, машина сильно пострадала.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Кадровый беспредел. Мажоры, преступники и случайные люди в МВД
    18:27 07.12.2015
    16669Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Происходящее сегодня в министерстве внутренних дел под эгидой реформирования ничего хорошего не предвещает. В ведомстве появились дилетанты, задача которых – не созидать, а разрушать, и попросту зарабатывать.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Снос МАФов в переходе на Майдане Независимости, 13 февраля 2018
    На Майдане Незалежности массово сносят МАФы 
    10:21 13.02.2018
    337
    Сотрудники коммунальных служб во вторник приступили к сносу МАФов, которые находятся в подземном переходе станции столичного метро "Майдан Незалежности". Основанием для сноса киосков стало решение Киевской горгосадминистрации.
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