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    Чемпионат Европы по велоспорту на треке

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Любовь Басова
    Украинская велогонщица завоевала вторую медаль сборной на ЧЕ в Берлине
    23:35 21.10.2017
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    На финишной прямой, украинская велогонщица Любовь Басова уступила только Кристине Фогель из Гермнии и Симоне Крупецкайте из Литвы. Эта медаль стала второй для команды Украины за один день соревнований.
    Любовь Басова
    Украинка Любовь Басова завоевала "золото" в кейрине на ЧЕ по велоспорту
    04:59 22.10.2016
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    Украинская спортсменка Любовь Басова была первой в кейрине на чемпионате Европы по велоспорту на треке во Франции. Обладательницей серебряной награды стала Ники Дегренделе из Бельгии, третье место заняла Симона Крупецкайте из Литвы.
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    19:15 09.03.2018
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