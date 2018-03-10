На финишной прямой, украинская велогонщица Любовь Басова уступила только Кристине Фогель из Гермнии и Симоне Крупецкайте из Литвы. Эта медаль стала второй для команды Украины за один день соревнований.
Украинская спортсменка Любовь Басова была первой в кейрине на чемпионате Европы по велоспорту на треке во Франции. Обладательницей серебряной награды стала Ники Дегренделе из Бельгии, третье место заняла Симона Крупецкайте из Литвы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".