Мануэль Норьега, перенесший ранее операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, скончался в ночь на вторник на 84 году жизни. После операции он находился в критическом состоянии, сообщает его дочь.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.