Участники ЧМ-2018: сборная Панамы

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В Панаме, в стране, которая своим географическим положением разделяет Америку на Северную и Южную, футбол далеко не самый популярный вид спорта. Здесь принято болеть за бейсбол и баскетбол. Сказывается близость к США. По крайней мере, так было до 11 октября 2017 года.

Именно в этот день национальная сборная Панамы пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу. Впервые в своей почти 80-летней истории. Эмоциональное потрясение, которое испытали граждане страны, вылилось в указ президента об объявлении 11 октября общенациональным праздником.

Панамская федерация футбола (ФЕПАФУТ) — организация, осуществляющая контроль и управление футболом в стране, — была создана в 1937 году. А уже на следующий год стала полноправным членом ФИФА. Кроме того, ФЕПАФУТ является членом Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), в которую страна вступила сразу же после ее создания в 1961 году.



Фото Мария Плотникова Панама – это далеко не футбол. Это Панамский канал – судоходный канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны

Со времен первого чемпионата мира в Уругвае в 1930 году сборная Панамы, или, как ее еще называют, "Канальщики", попросту не участвовала в "битве" за звание лучшей команды планеты. А с 1978 по 2014 не могла пройти квалификационный раунд.

Это не означает, что "Красный прилив" — второе прозвище сборной Панамы — вовсе был вне мирового футбола. Команда выступала на Международном футбольном турнире, проходившем в странах Центральной Америки и Карибских островов с 1941 по 1961 годы, так называемом чемпионате КККФ. Более того, в 1951 году панамцы даже одержали в нем победу, обыграв костариканцев — самую титулованную команду чемпионата КККФ.

В активе сборной команды панамы еще два достижения: "Канальщики" дважды становились вице-чемпионами Золотого кубка КОНКАКАФ. Этот турнир является главным для команды, входящих в Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Панамцы выходили в финал первенства в 2005 и 2013 годах.

К тому же в 2009 году "Красный прилив" стал победителем Центральноамериканского кубка, который до 2010 года был известен как Кубок Центральноамериканского футбольного союза. Первенство впервые было проведено в 1991 году и на сегодняшний день является отборочным турниром Золотого кубка КОНКАКАФ.



Фото Владимир Песня Эрнан Дарио Гомес Харамильо – бывший колумбийский футболист, а ныне главный тренер сборной Панамы и один из главных творцов "панамского чуда"

На чемпионате мира в России "Красный прилив" попал в очень непростую группу. Дело в том, что команде, которая впервые участвует в финальной части мундиалей, предстоит сразиться с родоначальниками футбола англичанами и с золотым поколением бельгийцев. Даже встреча со сборной Туниса не предвещает ничего хорошего. Дело в том с африканцами "Канальщики" играют только в третьем туре, а к тому времени все вопросы по выходу из группы для них могут быть сняты. Да и сборная Туниса — не мальчики для битья, они как-никак стали первыми в своей африканской отборочной группе.