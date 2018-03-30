Участники ЧМ-2018: сборная Мексики

Фото Sputnik, Антон Денисов

Есть на свете страны, которым страшно не повезло с соседями — футбольными соседями. Так, например, Австралия, вынуждена была покинуть Конфедерацию футбола Океании (ОФК), в которую входила до 2006 года и перебралась в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Причина банальна — слишком низкий уровень команд.

С аналогичной проблемой столкнулась и Мексика. Мало того, что на своем континенте у "трехцветных", как еще называют сборную Мексики, практически нет конкурентов, так еще и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), в которую входят мексиканцы, ими не изобилует. За исключением Коста-Рики и в последние годы США.

Федерация футбола Мексики (ФМФ) — организация, отвечающая за любимую игру миллионов, — была создана в стране еще в 1927 году. А уже через два года ФМФ приняли в ФИФА.

Впрочем, история мексиканского футбола началась гораздо раньше — в первые годы нового, XX века. Примечательно, что первыми игроками чемпионата страны по футболу 1902 года были далеко не сами мексиканцы. В те времена активно пинали мяч английские гастарбайтеры, трудившиеся в горнодобывающей промышленности страны.

Собственно первая полностью мексиканская команда появилась лишь в 1916 году и получила название "Клуб Америка". Ее составляли студенты столичного колледжа. Кстати, именно "Клуб Америка", а не национальная сборная Мексики, провел первый международный матч против сборной команды Гватемалы.

Всего соперники сыграли 6 матчей: три в Гватемале и три в Мексике. Из них одна встреча закончилась весьма результативной ничьей — 3:3, четыре раза победу праздновали "трехцветные" и один раз гватемальцы. При этом в матчах, которые проходили в Мексике, "Клуб Америка" был усилен игроками "Атланте" из Канкуна и "Депортиво Марте" из Куэрнаваки. Именно эти три игры и стали первыми международными матчами "сборной" Мексики.

Фото Алексей Филиппов Болельщики сборной Мексики на Кубке конфедераций в России в 2017 году

Что касается международных турниров, то на следующий год после образования Федерации футбола Мексики — в 1928-м — "трехцветные" попали на Олимпийские игры в Амстердаме, а уже в 1930-м представляли свою страну на первом чемпионате мира в Уругвае.

Первый матч на Олимпиаде стал для мексиканцев разгромным: национальная команда Испании "отвесила" им семь мячей, пропустив лишь один. Турнир, незадавшийся с самого начала, не принес в итоге ничего хорошего: "трехцветные" выбыли в первом же раунде, проиграв даже "утешительный" матч чилийцам.

Национальная команда Мексики была участницей первого чемпионата мира по футболу, который прошел в Уругвае в 1930 году. Первый блин оказался комом — все три матча группового этапа "трехцветные" проиграли. Причем разгромно: со счетом 1:4 мексиканцы были побиты французами, получили три безответных мяча от чилийцев и 3:6 уступили аргентинцам.

"Трагически" сложилась судьба мексиканской сборной в ходе отбора на чемпионат мира 1934 года в Италии. Дело в том, что национальная команда Мексики смогла квалифицироваться на турнир, трижды обыграв своих оппонентов с Кубы. Но буквально за три дня до старта мундиаля организаторы первенства решили, что "трехцветным" необходимо сыграть еще один матч.

Как оказалось, в самый последний момент попробовать свои силы на чемпионате мира решили США. А поскольку от Северной Америки в турнире могла принять участие только одна команда, мексиканцам пришлось выйти на поле стадиона Национальной фашисткой партии в Риме. Итогом того противостояния стало поражение Мексики от своих соседей по континенту со счетом 2:4.

Четыре года спустя Мексика отказалась принимать участие в чемпионате мира во Франции, и с тех пор, вплоть до 1947 года, "трехцветные" не сыграли ни одного матча.

Тем не менее, начиная с 1950 года, мексиканцы стали постоянным участниками мундиалей, повышая свой класс и став весьма неудобным соперником для ведущих мировых команд. Первая же победа сборной Мексики случилась в 1962 году на чемпионате мира в Чили: со счетом 3:1 была обыграна сборная Чехословакии, которая впоследствии дошла до финала первенства. Впрочем, сами мексиканцы в очередной раз не сумели выйти из группы.

Фото Sputnik Король футбола Эдсон Арантес ду Насименту, он же Пеле, забивает второй гол в ворота сборной Мексики на чемпионате мира в Чили в 1962 году

На чемпионате мира 1966 года, который прошел в Англии, мексиканцы вновь неплохо себя показали, проиграв лишь один матч: обидчиками "трехцветных" стали будущие чемпионы мира, хозяева турнира англичане.

Мексиканцы же опять не смогли выйти из группы. Хотя своеобразное достижение все же миру явили: голкипер команды Антонио Карбахаль стал первым в истории игроком, который принял участие в пяти чемпионатах мира. Его рекорд не побит до сих пор. На сегодняшний день только два футболиста в мире имеют такое же достижение — немецкий защитник Лотар Маттеус и итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон.

Прогресс в мексиканском футболе был вознагражден тем, что в 1964 году ФИФА приняла решение провести чемпионат мира 1970 года на земле ацтеков. В рамках подготовки к первенству "трехцветные" отправилась в серию туров по странам Южной Америки и Европы.

Примечателен тот факт, что в товарищеских матчах с сильнейшими командами планеты мексиканцы показали себя более чем достойно: были обыграны сборные команды Бразилии, Аргентины и Уругвая. "Откатаны" нулевые ничьи с немцами, испанцами, португальцами и англичанами. В то же время "трехцветные" были биты командами Перу, Швеции, Швейцарии, Дании, Бельгии и даже Люксембурга.

Интересным оказалось пятиматчевое противостояние сборной Мексики с национальной командой СССР. Команды четыре раза встречались на родине ацтеков. Трижды была зафиксирована нулевая ничья, а один матч закончился со счетом 1:1. Но вот когда мексиканцы прибыли в Страну Советов, то сразу же потерпели поражение. На стадионе имени Кирова в Ленинграде советская дружина в присутствии 100 тысяч зрителей отвесила мексиканцам два безответных мяча.

Сборная Мексики неспроста провела столько матчей со сборной Советского Союза. Дело в том, что командам предстояло сыграть матч открытия чемпионата 1970 года.

В присутствии 107 тысяч зрителей 31 мая 1970 года на одном из крупнейших стадионов мира — "Ацтека" — две сборные, по уже сложившейся традиции, сыграли по нулям. Две другие игры мексиканцы выиграли: со счетом 4:0 была разгромлена сборная команда Сальвадора и с минимальным счетом обыграна сборная Бельгии. Учитывая ничью со сборной СССР, "трехцветные" впервые в своей истории вышли из группы. Однако дальше этого дело не пошло: в четвертьфинале против мексиканцев вышла сборная Италии. Итог был закономерным — 4:1 не в пользу мексиканцев.

Фото Михаил Макаренко Капитан сборной СССР Александр Чивадзе жмет руку капитану сборной Мексики Томасу Бою перед товарищеской встречей – 1984 год

Домашний чемпионат не стал вдохновляющим для сборной Мексики. На чемпионат мира 1974 года в ФРГ команда не пробилась. А первенство мира 1978 года в Аргентине стало для "трехцветных" настоящим фиаско: команда проиграла все матчи группового этапа с разницей мячей 2:12. Мундиаль в Испании в 1982 году также прошел без участия команды земли ацтеков. И вдруг…

Чемпионат мира 1986 года должен был пройти в Колумбии. Но эта южноамериканская страна столкнулась с серьезными организационными проблемами и была вынуждена отказаться от права принять первенство мира. Выбор спортивных функционеров вновь пал на Мексику. Второй домашний чемпионат мира стал для "трехцветных" самым удачным. На групповом этапе команда не потерпела ни одного поражения. Были обыграны национальные команды Бельгии и Ирака, и один матч — с Парагваем — окончился вничью 1:1. На выходе из группы мексиканцев ждали болгары, которые были побеждены со счетом 2:0.

Четвертьфинал вывел хозяев чемпионата на сборную ФРГ, которая с трудом обыграла национальную команду Марокко. Протащил Бундесманшафт в следующий круг Лотар Маттеус, который на последней минуте забил победный гол.

Схватка за попадание в полуфинал состоялась 21 июня 1986 года на "Эстадио Университарио" в городе Монтеррее. В присутствии почти 42 тысяч зрителей команды "откатали" основное и дополнительное время на ноль и сошлись в серии пенальти. И здесь "Немецкая машина" осечки не дала — Мексика была повержена со счетом 4:1, упустив возможность побить собственное достижение 1970 года и выйти в 1/2 финала мундиаля.

Первенство планеты по футболу 1990 года в Италии сборная Мексики пропустила из-за дисквалификации. Поводом послужили нарушения возрастного регламента. Игроки молодежной сборной, принимавшие участие в отборочных играх к мундиалю, на поверку оказались не только старше своих лет, но еще и были в заявке основной национальной команды. Функционеры от мексиканского футбола и чиновники ФИФА сошлись в "ожесточенной схватке", результатом которой стало отстранение всех футбольных сборных страны сроком на два года.

Начиная с 1994 года, то есть с чемпионата мира в США, мексиканцы являются постоянными участниками мундиалей. При этом заговоренной для футболистов с родины ацтеков является 1/8 финала, преодолеть которую "трехцветные" никак не могут, уже семь раз к ряду.

На чемпионате мира в России сборная команда Мексики попала в одну группу с национальными командами из Германии, Швеции и Южной Кореи. И главный вопрос для "трехцветных" — смогут ли они снять проклятье 1/8 финала?