СМИ назвали ближайших спарринг-партнеров сборной Украины по футболу

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу сыграет с африканской и европейской командами, передает телеканал "Футбол 1/2" со ссылкой на собственные источники.

Контракты со спарринг-партнерами практически подписаны. Первый матч Украина проведет против африканской команды, которая сыграет на ЧМ-2018. Им мог быть Египет, но сейчас этот вариант маловероятен.

Другая сборная — европейская, которая играла на Евро-2016.

Кроме Египта, в финальную часть мундиаля 2018 года от африканского континента вышли сборные Туниса, Нигерии, Марокко и Сенегала. Из европейских команд, которые играли на Евро-2016, но не вышли на ЧМ-2018, остались Албания, Румыния, Уэльс, Словакия, Северная Ирландия, Турция, Чехия, Италия, Ирландия, Венгрия, Австрия. Из этого списка можно исключать Словакию и Чехию, с которыми украинцы осенью сыграют в Лиге Наций.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру сборной после победного поединка с Японией.