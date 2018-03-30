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    СМИ назвали ближайших спарринг-партнеров сборной Украины по футболу

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    По информации СМИ, контракты со спарринг-партнерами практически подписаны. Первый матч Украина проведет против африканской команды, которая сыграет на ЧМ-2018.
    Сборная Украины по футболу
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу сыграет с африканской и европейской командами, передает телеканал "Футбол 1/2" со ссылкой на собственные источники.

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    Контракты со спарринг-партнерами практически подписаны. Первый матч Украина проведет против африканской команды, которая сыграет на ЧМ-2018. Им мог быть Египет, но сейчас этот вариант маловероятен.

    Другая сборная — европейская, которая играла на Евро-2016.

    Кроме Египта, в финальную часть мундиаля 2018 года от африканского континента вышли сборные Туниса, Нигерии, Марокко и Сенегала. Из европейских команд, которые играли на Евро-2016, но не вышли на ЧМ-2018, остались Албания, Румыния, Уэльс, Словакия, Северная Ирландия, Турция, Чехия, Италия, Ирландия, Венгрия, Австрия. Из этого списка можно исключать Словакию и Чехию, с которыми украинцы осенью сыграют в Лиге Наций.

    Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру сборной после победного поединка с Японией.

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