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    Легендарный итальянский футболист назвал фаворитов ЧМ-2018

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    Голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поддержал своих одноклубников Игуаина и Дибалу, которые планируют выступить на ЧМ-2018, а также озвучил свое мнение о претендентах на мировое лидерство.
    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон радуется забитому мячу в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2016 между сборными командами Бельгии и Италии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Знаменитый голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон дал свой прогноз на фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу.

    Артем Франков
    Артем Франков, facebook
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    Ранее такие же прогнозы дали другие легенды футбола — аргентинец Диего Марадона и бразилец Пеле.

    "Италия находится в стадии реконструкции после неудачной квалификации на чемпионат мира. Это необычный момент в истории, но в другое время матч Италии и Аргентины мог стать полуфиналом или даже финалом этого турнира. У Аргентины большой потенциал. У них сильная атака и отличная оборона. Они являются претендентами на победу вместе со сборными Бразилии, Германии и Испании", — сказал Буффон в разговоре Football Italia.

    Он также поддержал своих одноклубников, которые попали на ЧМ-2018: "Мы рады, что Игуаин играет в Ювентусе, и у меня нет сомнений, что Дибала сыграет на чемпионате мира. Игуаин — чемпион, и его возвращение в сборную абсолютно заслуженно".

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