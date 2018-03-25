Легендарный итальянский футболист назвал фаворитов ЧМ-2018

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Знаменитый голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон дал свой прогноз на фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу.

Ранее такие же прогнозы дали другие легенды футбола — аргентинец Диего Марадона и бразилец Пеле.

"Италия находится в стадии реконструкции после неудачной квалификации на чемпионат мира. Это необычный момент в истории, но в другое время матч Италии и Аргентины мог стать полуфиналом или даже финалом этого турнира. У Аргентины большой потенциал. У них сильная атака и отличная оборона. Они являются претендентами на победу вместе со сборными Бразилии, Германии и Испании", — сказал Буффон в разговоре Football Italia.

Он также поддержал своих одноклубников, которые попали на ЧМ-2018: "Мы рады, что Игуаин играет в Ювентусе, и у меня нет сомнений, что Дибала сыграет на чемпионате мира. Игуаин — чемпион, и его возвращение в сборную абсолютно заслуженно".