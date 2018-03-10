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    Иностранцы выкупили почти половину билетов на матчи ЧМ-2018

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    Заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что исходя из статистики проданных билетов, примерно 49% билетов приобрели иностранные граждане, а 51% - россияне.
    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Практически половину билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России выкупили иностранные болельщики, заявил журналистам на открытии Международной туристической выставки "Интурмаркет" заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

    Артем Франков
    Артем Франков, facebook
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    "Исходя из статистики проданных билетов, мы выяснили, что примерно 49% билетов приобрели иностранные граждане, а 51% — россияне. Если взять всю билетную программу, то цифра в 1,5 миллиона предполагаемых болельщиков очень корректна. Мы исходим из того, что более миллиона являются обладателями билетов, но, возможно, что люди приедут и без билетов, просто поддержать свою команду, почувствовать атмосферу чемпионата, провести свой отпуск", — сказал он.

    Мутко пояснил, что будут задействованы еще 10 регионов России, которые не являются участниками матчей.

    "Вот Воронеж выбрала сборная Швейцарии, а в Ставропольской Крае будут проживать две команды. До начала чемпионата каждый регион будет иметь свою "программу гостеприимства". Мы контролируем цены на билеты, поводим мониторинг — работа идет. Каждый регион должен понимать, какой поток приедет на конкретный матч, где людей размещать", — отметил чиновник.

    Мутко также сообщил, что ведется работа над упрощением процедуры регистрации иностранных гостей, и соответствующие решения на время ЧМ-2018 будут приняты.

    Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

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