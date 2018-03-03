наверх
03.03.201817:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Спорт

    ФИФА: на ЧМ в РФ будет впервые использована система видеопомощи арбитрам

    (обновлено: )27
    Система видеопомощи арбитрам - VAR - будет использоваться на на чемпионате мира-2018 в Российской Федерации, сообщили в ФИФА.
    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрили включение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола, она будет использована на чемпионате мира-2018 в России, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

    Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ЧМ-2018 в РФ и Украина: смотришь футбол - получи приговор!

    Такое решение было принято после заседания IFAB, состоявшегося в субботу под руководством главы ФИФА Джанни Инфантино.

    Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности во Франции, Италии, Германии, а также во время Кубка конфедераций 2017 года в России. В конце февраля глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что VAR не будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне.

    Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что ФИФА должна "одернуть" Павла Климкина за призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Уборка снега в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах