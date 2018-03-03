ФИФА: на ЧМ в РФ будет впервые использована система видеопомощи арбитрам

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрили включение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола, она будет использована на чемпионате мира-2018 в России, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Такое решение было принято после заседания IFAB, состоявшегося в субботу под руководством главы ФИФА Джанни Инфантино.

Система VAR уже использовалась в некоторых европейских странах, в частности во Франции, Италии, Германии, а также во время Кубка конфедераций 2017 года в России. В конце февраля глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что VAR не будет использоваться на матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что ФИФА должна "одернуть" Павла Климкина за призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России.